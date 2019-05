Nossa mulher positiva é Lanila Mendes Hidalgo, Líder de Negócios da Natura em Uberlândia, Minas Gerais. Lanila conta como conquistou seu diploma universitário após abandonar os estudos na juventude para cuidar dos filhos e divide como equilibra a carreira e a vida familiar hoje em dia.

1.Como começou a sua carreira?

Fui mãe muito nova, tive minha filha mais velha, a Laryssa, com 16 anos e então parei de estudar por esse motivo. Aos 19 anos tive meu segundo filho, o Dyego. Por um determinado tempo eu dependia totalmente do meu marido, mas aos poucos fui buscando algo aqui ou ali, fui bordadeira, lavava roupa pra fora, faxineira, cozinheira… pra poder ter um dinheirinho e assim não ter que ficar pedindo pra ele. Tinha muito medo de fazer as coisas sem a permissão dele, mas ao longo do tempo, com os filhos crescendo, fui acreditando mais em mim e na minha capacidade.

Minha carreira como consultora de Beleza Natura começou em 2004, quando entrei pro mercado da venda direta e vi nesse ramo uma oportunidade, buscando assim cada dia mais clientes. Eu ia de bicicleta pro centro da cidade, minhas amigas me indicavam outras amigas e assim fui conhecendo novas pessoas e fazendo vários clientes, pois sempre fui muito comunicativa e fácil de relacionar com pessoas. Minha gerente na época enxergou isso em mim e, quando começou o projeto CNO (Consultora Natura Orientadora), em 2008, ela me convidou pra fazer parte da seletiva, tínhamos que fazer indicações pra poder fazer parte desse time. Confesso que eu mesma não acreditava no meu potencial, mas acabei participando e aceitando o desafio. A carreira de CNO/Líder (com o novo modelo de negócios da Natura, a CNO se torna Líder de Negócio, assumindo o papel de empreendedora) veio desde então, de lá pra cá minha vida foi mudando cada dia mais e acabei conquistando minha independência financeira e pessoal também. Hoje, o medo já não mais me paralisa, busco enfrentar meus desafios com coragem e determinação.

2. Como é sua vida como Consultora de Beleza Natura?

Minha vida como Consultora de Beleza Natura já foi bem mais agitada antes, quando eu só vendia, tinha uma carteira de clientes muito vasta. Hoje, com a carreira de Líder de Negócios tenho que priorizar o meu trabalho com meu grupo, mas continuo atendendo alguns clientes e aproveitando o rede natura pra atender as pessoas que não tiver muito tempo.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Como Consultora de Beleza Natura existem momentos de altos e baixos, pois temos que estar preparados pra concorrência, mas sempre soube dar a volta por cima. Já como CNO/Líder temos que nos superar a cada dia, e isso é sempre um desafio.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Hoje, meus filhos já estão adultos e formados, me ajudam muito em ralação a isso, meu marido acabou se acostumando com minha rotina também, mas tenho agora meus pais que dependem de mim… meu pai tem Alzheimer e minha mãe não aceita que precisa tratar o diabetes, sou a única filha que pode auxilia-los aqui pois minha irmã mora em outra cidade, isso tem sido um desafio que também preciso adaptar no meu dia a dia. Mas tenho conseguido cumprir meus compromissos, cuidar do meu grupo e dos meus clientes, agora estou me planejando mais e buscando novas estratégias pra conseguir equilibrar todas as coisas.

5. Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho, hoje, é conseguir reformar minha casa ou poder comprar uma nova pra mim, pois onde eu moro é herança do meu marido e tem outros herdeiros.

6. Qual a sua maior conquista?

Tenho tido muitas conquistas ao longo desses anos, mas a minha última maior conquista foi conseguir concluir o ensino superior em julho do ano passado(2018). Em 2015, eu resolvi que ia voltar a estudar depois de tanta insistência da minha irmã, que é professora, e também dos meus filhos que diziam que eu ainda estava muito nova. Minha filha se formou em 2015, em biomedicina e meu filho já estava fazendo faculdade também, hoje ele é formado em logística. Então, resolvi que estava na minha hora e fiz a prova do ENEM, mas não consegui entrar pra faculdade federal aqui em Uberlândia. Através do benefício Educação que a Natura, em parceria com o projeto Crer Para Ver e o Instituto Natura, criaram para Consultora de Beleza em julho de 2016, minha gerente nos comunicou que teríamos descontos em faculdades, cursos preparatórios e cursos de línguas. Eu corri e me inscrevi no mesmo dia, usando minha nota do ENEM, consegui me inscrever no projeto e acabei conquistando mais do que eu imaginava, pois o desconto já estava sendo um incentivo e, sendo EAD, me dava maior segurança e comodidade de não precisar sair de casa a não ser pra fazer as provas. Eu tive a sorte de ser uma das 20 primeiras consultoras a se inscrever no projeto, então ganhei a bolsa 100%, o que me deixou extremamente feliz e ainda mais motivada. O Benefício Educação da Natura foi fundamental pra que eu pudesse concluir esta etapa da minha vida e, hoje, me orgulho em dizer que tenho curso Superior Completo em Gestão Comercial na faculdade Estácio de Sá, graças a esse projeto.

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro: “A Sorte segue a Coragem” de Mario Sérgio Cortella

Filme: “Dirty Dancing” pois marcou minha juventude.

A mulher que eu admiro: Minha vó, Maria, que hoje, com 94 anos, ainda tem tanta força e coragem com muita vontade de viver. Me inspiro muito nela que, mesmo com tantas dificuldades, sempre seguiu em busca dos seus sonhos.