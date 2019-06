1.Como começou a sua carreira?

Comecei minha carreira como jornalista no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Quando estava terminando o segundo semestre da faculdade batalhei muito por um estágio na TV Câmara e consegui a vaga que era destinada. Prioritariamente, a estudantes a partir do quinto semestre. Foi como estagiária que tive minhas primeiras experiências com a reportagem e a bancada de telejornal, foi ali que tive certeza de que a rotina de TV era a que mais me atraia. A TV Câmara me abriu as portas para a afiliada da Rede TV! No Rio Grande do Sul, a TV Pampa, onde antes de formada fui contratada. De lá vim para São Paulo, 4 meses depois de concluir a graduação. Em 2010, começou minha trajetória de especialização na área de agronegócios e economia. Há quase uma década atuo como apresentadora e editora-chefe de um programa de TV focado em discutir as pautas que influenciam o setor.

2. Como é formatado o seu modelo de negócios?

O trabalho de apresentadora e de produtora/editora de conteúdos de agronegócios e economia para a TV e internet chamou atenção de algumas empresas e associações que passaram a me convidar para palestras e eventos. Desde 2016, meu modelo de negócios inclui entregar conteúdos especializados voltados para a área de interesse do contratante, que quer saber o que está acontecendo na economia e política com potencial de impacto no segmento de maquinas agrícolas, cafeicultura, pecuária, soja e assim por diante.

Outra área que tem apresentado uma demanda muito bacana nos últimos anos é a de mulheres do agronegócio. Com as mulheres os encontros são também muito especiais, há uma troca de energia e de experiência muito valiosa. Na nossa pauta entram temas mais comportamentais como: comunicação eficaz, autocrítica, a jornada de empreender em novos caminhos, nossas motivações pessoais e os desafios. É contagiante ver como tem gente prosperando e como cada história anima a outra a também tentar dar um passo adiante. Tem sido linda a transformação de várias mulheres do agronegócio.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi quando cheguei em São Paulo, jovenzinha, cheia de vontade de crescer, sedenta por oportunidades mas ainda carente de bagagem intelectual, de experiência e vivências de economia, de agronegócios, de jornalismo. Na época a rotina era bem puxada, acordava 4h10 da manhã e pegava dois ônibus para chegar até a emissora, fazia alguns bate-e-voltas para o interior e precisava entregar todos os dias uma reportagem sobre um tema geralmente novo e complexo para mim. Tudo era mais difícil, a grana era curta, a quantidade de coisas novas para aprender era enorme, eu tinha uma grande ansiedade de saber, de me desenvolver e ainda havia uma longa curva de aprendizado pela frente.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Costumo ser bastante focada durante a semana, quando me dedico bastante para as atividades de trabalho. Já os fins de semana são da minha família, amigos e lazer. É uma boa forma de equilibrar e funciona para mim. O descanso é o combustível para os dias da semana, onde tento incluir algumas atividades que me tranquilizam e energizam, seja um jantar com uma amiga, um passeio diferente no meio da tarde ou algo fora do script tradicional.

5. Qual o seu maior sonho?

É ver o jornalismo de agronegócios incluído no editorial do jornalismo da TV brasileira de maneira mais sistemática e mais fiel ao que acontece na grande parte do país. Mostrar inovação, a superação das adversidades de infraestrutura, a conquista de produtividades mais elevadas, a capacidade de competição no mercado global… Temos tantas coisas boas acontecendo neste setor e infelizmente vemos repetidas vezes um estigma ultrapassado de vilania sendo reiterado a exaustão. Gostaria de ver mais dos bons exemplos na nossa pauta de cada dia.

6. Qual a sua maior conquista?

Minha maior conquista é viver na cidade que escolhi, com a profissão que elegi para mim e estar rodeada de pessoas queridas e relacionamentos saudáveis. Me sinto grata por tirar o meu sustento daquilo que entendo ser a minha vocação, que é comunicar. Ter meu trabalho reconhecido é uma grande alegria.

7. Livro, filme e mulher que admira

Um livro que li e amei é Ouse Crescer, da especialista em liderança feminina Tara Mohr. Já presenteei e indiquei ele para várias amigas porque foi muito transformador para mim. Super recomendo!

O filme é antiguinho, mas tem um espaço especial no meu coração. Comer, Rezar e Amar, sabe? Gosto muito das reflexões da Liz ao longo da sua jornada de descoberta pessoal. Já assisti várias vezes e sempre o percebo de um jeito diferente.

A mulher que admiro demais é a minha mãe, Dona Ozana. Ela é leve, alegre, generosa, amorosa e de uma grande força interior. Temos uma conexão muito especial uma com a outra e ela sempre é fonte de inspiração e garra para mim.