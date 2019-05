Nossa Mulher Positiva é Katia Alves Espírito Santo, proprietária da Cachaça Da Quinta e vice presidente da Apacerj (Associação de Produtores de Cachaças do Estado do Rio). Katia nos conta como iniciou a sua carreira, reformou a fábrica e levou adiante a tradição familiar de produção de cachaça que começou com seu avô.

1. Como começou sua carreira?

Exerci uma atividade profissional anterior, mas a carreira de empresária começou no início desse século, quando meu pai me incentivou a prosseguir com a tradição familiar de produção de cachaça, que se iniciou com meu avô. Sistematizei os ensinamentos do meu pai. Em seguida, passei a me qualificar em cursos e a contratar consultores especializados. Redesenhei e reformei a fábrica, adequando-a aos mais rigorosos parões de produção e controle.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Cachaça Da Quinta?

Trata-se de uma pequena empresa, com a missão de produzir excelência para os sentidos, com produtos de alto padrão de qualidade sensorial e físico-química, pautada na tradição, na técnica e na arte. Todas as nossas versões da Cachaça da Quinta são certificadas como produto orgânico. Responsabilidade social e ambiental são valores colocados em prática. E a visão estratégica da empresa é manter seus produtos no topo da preferência de especialistas e de consumidores exigentes, no Brasil e no exterior, para os que buscam produtos de excelência e práticas responsáveis.

Este ano, a safra começará logo, trazendo sempre expectativas muito boas, pois é um período muito aguardado e toda a equipe se sente motivada. São dias lindos em que a cana madura possibilita o início de um período mágico de trabalho, onde as leveduras atuam em condições ideais de clima sobre a garapa muito fresca e saudável. Paralelamente a cada corte da cana, um novo crescimento da planta se inicia e com ele um novo ciclo de cuidados.



3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Momentos difíceis são rotineiros na vida das empresas, exigindo respostas consistentes e ágeis, e por isso requerem um misto de equilíbrio, coragem e capacidade de ação. Como empresária, lido com dificuldades frequentes, buscando serenidade e superação. Por outro lado, há muita gratificação em produzir qualidade, cumprir metas, alcançar resultados, oportunizar trabalho e renda, com uma vivência positiva com nossa equipe bem qualificada e motivada em produzir minuciosamente o melhor para o cliente.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Tenho uma vida profissional intensa, que meu marido e três filhos (Gustavo, 41 anos; Felipe 36 anos e Natália 31) apreciam e valorizam. Acho que facilita o fato de eu ser uma pessoa solidária e afetuosa, ainda que muito ocupada.

5. Qual o seu maior sonho?

Além do desejo eterno de contribuir sempre para o bem-estar, saúde e felicidade da família e dos amigos, sonho em poder prosseguir atuando de forma criativa e relevante, para a minha empresa e o segmento da cachaça, sendo capaz de enfrentar novos e bons desafios.

6. Qual a sua maior conquista?

O reconhecimento dos clientes e a identidade deles com a marca e os produtos Cachaça Da Quinta; as frequentes premiações nacionais e internacionais; a posição e os resultados crescentes de mercado.

7. Livro e mulher que admira.

Livros:

Sou uma leitora assídua. Gosto dos clássicos aos contemporâneos da literatura ficcional brasileira e estrangeira. Gosto de poesia. E gosto muito de literaturas especializadas de diversas áreas do conhecimento. No campo ficcional e do ensaio, meu interesse é variado, tais como: “Seis propostas para o próximo [o atual] milênio” e “As cidades Invisíveis”, ambos do Ítalo Calvino, com digressões e sínteses maravilhosas, através de linguagem delicada, precisa e ao mesmo tempo densa. “O Gattopardo” de Tomasi di Lampedusa, trazendo as minúcias de um tempo vivido que finda e de um outro que se anuncia com clareza, em que a trama da história se expressa na constituição dos personagens. “Desonra”, de JM Goetzer, retratando tensões sociais, culturais e pessoais, expressando feridas vivas do nosso tempo.

Mulheres:

Há um coro de vozes femininas muito positivas na minha formação – de mulheres do meu cotidiano e outras da história e da literatura. Com muitas delas aprendi a ser firme, determinada, reflexiva, solidária e dedicada. Outras, me inspiraram a nunca aceitar opressões de gênero, me ajudando a compor esse traço muito singular da minha personalidade. Algumas estarão sempre presentes, a ponto de reconhecer em mim: atitudes da minha mãe; os ditos de tantas professoras; a racionalidade das ciências humanas e sociais internalizada de grandes mestras. Mas é da ampla vivência com homens e mulheres que construímos a nossa personalidade, experiência e modo de nos posicionar no mundo.