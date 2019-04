Nossa Mulher Positiva é Karina Diniz, diretora da Drogaria Iguatemi. Ambiciosa, inteligente e determinada; a empresária nos conta como iniciou a sua carreira e afirma que diante das dificuldades prefere encara-las como oportunidades.

1. Como começou a sua carreira?

A minha carreira começou aos 15 anos. Eu ajudava minha mãe durante as férias na empresa da minha família (uma rede de drogarias ).Além de ajudá-la na curadoria (viajávamos com frequência para Europa e Estados Unidos para escolher os produtos que iríamos importar, dentre os quais, marcas que não existiam no mercado brasileiro; aliás, fomos pioneiros na época com esse tipo de ação), também trabalhava no estoque e datilografava os pedidos.

2-Como é formatado o modelo de negócios da Drogaria Iguatemi ?

O grupo DI é a nossa plataforma de beleza e bem-estar .Hoje, trabalhamos com mais de 400 marcas sempre trazendo produtos inovadores e disruptivos que ofereçam soluções nesta atmosfera de conveniência, beleza , estilo de vida, bem estar e saúde. Todas essas tendências e inovações são identificadas pela nossa equipe de coolhunting. Atualmente, o nosso Grupo compreende 7 lojas, sendo a loja modelo (ou sede/matriz) com 52 anos de história, localizada no emblemático Shopping Iguatemi São Paulo, além das lojas nos shoppings JK Iguatemi, Iguatemi Alphaville e Market Place; em Campinas, no Shopping Iguatemi Campinas. Fora do Estado de São Paulo, temos uma loja em Curitiba, no Shopping Pátio Batel, e no Rio de Janeiro temos a Drogaria Discover, que fica no Shopping VillageMall.

Para atender os clientes de todo o Brasil, temos a loja online Nuspace.com.br . Com frequência, também realizamos eventos com a apresentação de lançamentos em primeira-mão e bate-papos com personalidades do mundo da beleza e bem estar em nossos beauty-lounge. Também realizamos um intenso trabalho juntos com as nossas redes sociais, estreitando a comunicação e trocando experiências com os nossos clientes, apresentando, diariamente, conteúdos diversos.

3-Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Não diria difícil, mas tive dois momentos que considero muito desafiadores. O primeiro foi quando tive que me reinventar: eu e meu irmão (Leonardo Diniz) resolvemos empreender, fundamos a Drogaria Discover e a loja online NuSpace. Outro momento foi quando os meus pais passaram a fazer parte do Conselho do Grupo e entregaram o bastão da direção executiva para mim e para o meu irmão. Ficamos, assim, com a missão radical de dar continuidade ao legado e manter o espírito inovador da geração fundadora.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Eu não consigo! Sou muito detalhista e perfeccionista. Trabalho 24 horas se deixar! Vivo com culpa, mas, tento compensar sendo o mais presente e dedicada quando estou junto da minha família, e nunca falto em datas especiais dos meus familiares e amigos.

5. Qual o seu maior sonho?

Sem querer ser clichê, mas sendo, sonho com um país mais justo, mais seguro, em que as pessoas possam ter qualidade de vida e que tenham oportunidades para aflorar seus talentos.

6. Qual a sua maior conquista?

Ter ajudado na construção de um negócio que tem como objetivo atender as necessidades dos nossos clientes, oferecendo marcas de qualidade/soluções de beleza e bem-estar voltadas para uma vida mais saudável, harmoniosa, equilibrada e feliz.

7. Livro, filme e mulher que admira.

a) Livro: “Meu jeito de fazer negócios”, da Anita Roddick -ela foi a pioneira em criar o conceito de cosméticos orgânicos e a divulgar marcas ativistas e sustentáveis .

b) Mulher que admira: MalalaYousafzai. Uma jovem que está ensinando ao mundo a importância da educação e de uma cultura do respeito à mulher.

c) Filme: Adoro todos do ator Robert de Niro.