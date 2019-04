Nossa Mulher Positiva é Jussara Graziella do R.P.A. Reforma Pintura e Administração.

1. Como começou a sua carreira?

Iniciou na infância, observando e praticando obras com minha mãe e minhas tias, obras estas que hoje administro como patrimônio incluindo a casa onde moro atualmente ,mas foi colocada em prática de forma profissional em 2016 , após ter sido demitida de uma empresa, devido a crise nacional.

2. Como é formatado o modelo de negócios do R.P.A. Reforma Pintura e Administração ?

Se trata de prestação de serviços, voltado para área de construção civil, jardinagem, paisagismo e reforma em geral, passando pelas áreas estrutural, hidráulica, revestimentos e acabamento fino, prestando também um auxílio na locação e venda de imóveis.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Na verdade não há um momento específico e sim uma constante. Devido estar inserida em uma profissão mil % masculina e termos uma cultura ainda machista tanto homens quanto mulheres não consegue ainda ver a força feminina. Em sua maioria inicio às obras pela Lavanderia, após uma breve avaliação dos contratantes os trabalhos se estendem para outros cômodos. Mas mesmo com as adversidades vejo ,vivo e acredito que tem espaço para todos. Assim conquistei o meu espaço e venho me aprimorando e buscando parceiros para ampliar meus negócios.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Admito que trabalho mais horas hoje do que quando trabalhava registrado. Mas também tenho uma qualidade de vida melhor hoje , em questão de finanças e vida familiar.Consigo levar minha filha para escola, acompanhar de perto minha família, mas como empreendedora não paro em momento nenhum sempre buscando inovações, cursos, tecnologias e maquinas que possam ajudar na otimização de tempo , buscando executar um serviço com conhecimento e qualidade trazendo o empenho em fidelizar todos: clientes, parceiros, ajudantes mas sempre em busca de aglutinar o maior número possível de mulheres.

5. Qual o seu maior sonho?

Pode ver nas ruas, nas empresas, na TV, nas lojas mais mulheres inseridas em profissões do dia a dia como: lixeira, pedreira , borracheira, pintora, instaladora de TV a cabo , motorista de caminhão, mecânica, eletricista, instaladora de som automotivo, acougueira entre tantas outras profissões do nosso dia. Mas o maior propósito é criar uma empreiteira onde sua maioria seja mulheres em todos os setores da construção civil.

6. Qual a sua maior conquista?

A minha liberdade.

7. Livro, filme e mulher que admira

Mulheres que admiro: Minha mãe, minha tia ,Madonna e minha esposa, mulheres que me ajudaram e me ajuda e auxilia no meu crescimento intelectual, profissional e pessoal.

Filmes: Prendam me se for capaz, Toy story.

Livro : o evangelho segundo o espiritismo.