Nossa Mulher Positiva é Julie Chermann Aliperti, arquiteta, apaixonada por moda e dona da Jchermann. Julie nos conta como iniciou sua carreira e como é necessário ter planejamento e resiliência para alcançar o sucesso.

1. Como começou a sua carreira?

Sou formada em arquitetura e, durante a faculdade, morei uma temporada em Paris, e me apaixonei por Moda. Quando voltei, comecei a desenhar algumas camisetas para mim e as pessoas começaram a perguntar de onde eram, pois queriam comprar. Comecei a vender para amigas. Logo em seguida, recebi uma ligação da área de compras da Daslu e então comecei a vender lá. Foi um sucesso. Logo vi que queria seguir esse caminho, mas precisava me especializar. Depois de me formar, fui para NY fazer alguns cursos de moda e negócios da moda na FIT e Parsons. Quando voltei, trabalhei na área de criação da Daslu por um ano e, logo depois, abri minha marca. Desde então, deu super certo e a empresa só cresceu. Isso já faz 10 anos!

2. Como é formatado o modelo de negócios da JChermann?

A JChermann começou com venda para multimarcas. Depois de alguns anos neste formato, já vendíamos em mais de 80 pontos de venda e já havíamos feito 2 coleções para C&A. Sempre crescemos com o próprio capital e com passos muito sólidos. Há 2 anos abrimos uma loja no Jardins e o e-Commerce. Passamos a apostar cada vez mais no mercado online e em novas formas de serviço, que têm crescido muito rápido. É neste caminho que aposto para os próximos anos.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acho que no início, quando ainda precisava criar o dia a dia do negócio. É preciso ter muita disciplina, resiliência e planejamento para empreender.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Tenho uma ótima equipe e meu marido me apoia e me incentiva muito!

5. Qual o seu maior sonho?

Ver minha família saudável, feliz e com bons valores. E quero o mesmo para minha empresa.

6. Qual a sua maior conquista?

Criar minha família e meu próprio negócio

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livros: Shoe Dog, Phil Knight – do criador da Nike, HomoDeus, uma breve história do amanhã – Yuval Noah Harari e Disciplina Positiva – Jane Nelsen

Filme: Intocáveis, de Eric Toledano e Olivier Nakash

Mulheres: Costanza Pascolato – empresária e consultora de moda e Emmanuelle Alt – editora chefe Vogue Paris