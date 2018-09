Nossas Mulheres Positivas desta semana são duas arquitetas – Juliana Pimentel e Tatiana do Valle!

1. Como começou a sua carreira?

Juliana:

No período em que cursei a faculdade FAAP, tinha muita vontade de estagiar no escritório do João Armentano, pois adorava o trabalho dele!

Segui minha intuição e vontade, quando no segundo ano da faculdade, consegui uma oportunidade de estagiar no escritório dele. Trabalhei em diversas áreas e equipes, onde fui adquirindo experiência e com isso fui crescendo dentro do escritório. Trabalhei com muito empenho e dedicação por 13 anos no escritório do João Armentano. Nele, atuei por muitos anos em diversos projetos de residências de alto padrão, e depois coordenando outras equipes de incorporarão, hotelaria, interiores e decoração. Foi um aprendizado incrível em todos estes anos, o qual me fortaleceu para partir para uma nova

etapa em minha vida e montar meu próprio studio.

Tatiana:

Sou filha de engenheiro, cresci vendo o projeto sair do papel, assistindo a construção de sonhos. Foi tudo tão natural que a menina que brincava de desenhar uma casa repleta de móveis nos mais minuciosos detalhes vive em mim até hoje, foi ela que me tornou arquiteta, e eu só posso dizer que é muito bom seguir carreira junto com ela. Dentro dessa universo, seguir carreira como arquiteta não era uma opção, era um projeto aprovado, e só me restava construí-lo, e ao longo dessa obra a sorte também me acompanhou, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu admiro muito, o que me preparou para este momento incrível de trazer toda a bagagem da menina e da arquiteta para a parceria com a Ju em nosso escritório, marcado pelas nossas carreiras, nossas histórias.

2. Você agora está com um novo projeto, nos conte por favor!?

Nós estamos com um novo projeto sim e estamos muito felizes!!

Após alguns encontros entre nós e o desejo de ambas de montar o próprio escritório, experimentamos fazer alguns projetos juntas e a sincronia foi perfeita. Em 3 meses mais ou menos decidimos que iriamos montar nosso estúdio. Foi quando nasceu o JT

Studio. Unimos mais de 15 anos de experiência nosso para formar o JT studio, desenvolvendo projetos com personalidade, identidade, conforto, funcionalidade e harmonia. Temos muitas coisas em comum e nos complementamos. Ambas são apaixonadas pelo que fazem, e encontramos no trabalho realização pessoal e profissional e estamos sempre em busca de novidades a fim de atualizar o conceito de nossos projetos. Acreditamos que a boa arquitetura, antes de tudo, está na sensibilidade de saber ouvir e captar o estilo de vida de cada cliente: o

projeto deve ser a síntese de um sonho. É a partir dos sonhos do cliente que a criatividade é colocada em prática.

3. Mesmo trabalhando muito você ainda tem tempo de estar sempre bonita e bem vestida, como consegue encaixar na rotina corrida?

Juliana:

Administrando bem o tempo, tudo é possível! Acho que a mulher acha tempo para tudo que quer, quando quer! Acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer algumas compras online…Resumindo, sempre damos

um jeitinho!

Tatiana:

Se você descobrir a fórmula você me conta? Acho que esse é um dos desafios de toda mulher, não acho que minha vida seja mais ou menos corrida que a da maioria das mulheres, o importante é que todas nós, de um jeito ou de outra, sempre damos conta, não é mesmo? O estar bonita, que é algo tão e cada vez mais desejado, temos que lembrar que está cada vez mais dentro de nós, e eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, tanto pessoal como profissionalmente, isso transparece. Mas é claro que a gente tem que dar uma força, ainda

mais quando se trabalha com o belo.

4. Qual o seu maior sonho?

Juliana:

Arquitetura para mim é uma paixão, e realizar os sonhos das pessoas através dela é incrível! Quero que o JT STUDIO possa se expandir cada dia mais, para transmitir a boa arquitetura para mais pessoas!

Esse seria um sonho que se tornará realidade em breve!

Tatiana:

Talvez meu maior sonho seja o nunca deixar de sonhar, é o sonho que faz tudo funcionar, a gente não corre atrás de algo que não é sonhado, e se não tem sonho não tem realização. Eu tenho muitos, tenho mil!!

O ser humano é capaz de realizar qualquer coisa, desde que acredite e se comprometa. O meu maior sonho, é estar cercada de pessoas do bem, é poder celebrar cada vitória, cada conquista e cada etapa vencida!!!

5. Qual a sua maior conquista?

Juliana:

Atualmente ter minha própria empresa é uma grande conquista! Mesmo que ainda embrionária, tenho a certeza, que com o que temos a oferecer, será muito próspera e sólida!

Tatiana:

Minha maior conquista foi ser mãe e agora jajá serei de novo!! Uma felicidade que não cabe no peito!! Minha filha significa a vida para mim, a maior e melhor conquista que me ensina a lutar e vencer por ela todos os dias. É o melhor sentimento do mundo. Me sinto viva, plena e completa. É aprender a amar e compartilhar, e sem dúvida, é o melhor presente de Deus. Sabemos que a tarefa de conciliar maternidade, família, vida social e trabalho não é fácil, mas é o melhor desafio do mundo!!

6. Livro, filme e mulher que admira

Juliana:

Livro: sempre um se destaca mais e o atual, O PROPÓSITO de SRI PREM BABA, está me ajudando, nesta vida agitada, a encontrar um sentido para tudo isso!

Filme: VIVA-a Vida é uma festa! Um infantil que vi recentemente com uma mensagem tão linda sobre a vida e morte, assistiria ele diversas vezes novamente!

Mulher: minha mãe, sempre minha inspiração de mulher que trabalhava fora, cuidava da filha, marido, de casa e principalmente dela mesma!

Tatiana:

É complicado escolher um livro, muitas vezes eles traduzem momentos, o livro preferido de cinco anos atrás não é o mesmo de hoje, mas tem um que me marcou demais e está em completa sinergia com o nosso papo. O Lugar Escuro, da Heloísa Seixas, ela faz um relato autobiográfico da relação entre três gerações de mulheres e a partir da doença de sua mãe revisita toda a trajetória da família em uma história de perdão e doação. Nesse momento da minha vida, o que mais assistimos em família, são filmes infantis, e o que mais me marcou ultimamente é “A vida é uma festa” que traz uma mensagem linda demais!! Quanto uma mulher que eu admiro, podem ser várias, são tantas nos motivando hoje, mas eu prefiro falar sobre A mulher, a minha mãe. Que me inspira na vida, em cada ato. Antes de qualquer

passo eu me pergunto o que ela faria no meu lugar, porque assim eu sei que estou fazendo a coisa certa.