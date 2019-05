Nossa mulher positiva é Juliana Mansur, diretora criativa da marca Undertop e fundadora do Mulheres Reais, projeto de responsabilidade social que criou com a ONG Nova Mulher com objetivo de ensinar mulheres de baixa renda a se tornarem empreendedoras através de negócios no Instagram e Whatsapp. “O principal objetivo desse curso é atingir a auto-estima dessas mulheres”, diz Juliana. “Não adianta nada saber a parte técnica do uso das ferramentas digitais se não acharmos aquele botão da confiança e o poder que todas nós mulheres temos. Sem isso nada vai pra frente. Se não vier de dentro não será verdadeiro!”, complementa a empresária, que tem propriedade no assunto, pois iniciou sua marca através de redes sociais e hoje, com menos de três anos, tem loja no Shopping Iguatemi e desfila na New York Fashion Week. Confira sua trajetória a seguir.

Como começou sua carreira?

Sou formada em Administração. Trabalhei em algumas empresas, mas eu sabia que não era o que queria. Então, fui fazer uma Pós-Graduação em Moda na Santa Marcelina. Nessa época fiz estágio na fábrica do Ricardo Almeida. Depois disso trabalhei em mais algumas empresas do segmento até resolver abrir minha confecção onde eu desenvolvia e produzia peças para várias marcas femininas brasileiras como: Daslu, Le Lis Blanc, Zion, Bob Store, Mixed entre outras. Além de produzir para outras marcas eu tinha minhas próprias peças. De lá pra cá, além de casar e ter filhos, fiz diversos cursos até decidir abrir a Undertop pois achava que ter uma marca focada em tops e bodies era um nicho de mercado.

Quando se interessou por moda?

Sempre gostei de moda, mas só me dei conta que queria trabalhar com isso depois da faculdade de administração de empresas. Desde pequena eu era ligada na estética das roupas. Eu amava escolher as roupinhas das minhas bonecas, adorava ver os vestidos no Oscar e até as fantasias de carnaval.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Não sei dizer. Sempre vejo as dificuldades como fases do percurso. Temos dificuldades todos os dias em todos os mercados. No mercado da moda não é diferente. Acho que minha maior dificuldade é lidar com as vaidades desse ambiente. Infelizmente ainda tem muito disso.

Como consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Não sei se consigo. Mas eu tento. São muitos pratinhos pra equilibrar: marido, filhos, escola, lições, esportes, férias, amiguinhos em casa, visitas nas avós, viagens de trabalho, desfiles, shootings, loja, reuniões, vendas, site, e além disso arrumo tempo pra cuidar de mim: meditação, esporte, unha, cabelo e por aí vai. UFA!! Para isso, todos os dias acordo às 6h pra tomar café com meus filhos antes de irem pra escola, não importa o quão exausta eu esteja. E sempre chego em casa por volta das 19h quando ainda falta 2 horas pra eles dormirem. O fato de eu ser uma empresária e poder determinar meus horários facilita pois consigo ir ao pediatra ou a reunião da escola no meio da tarde se precisar. Mas para dizer a verdade, não sei como faço tudo isso. É porque minha mente pensa sem parar e em várias coisas ao mesmo tempo. Mas confesso que às vezes tenho vontade de não ter mais WhatsApp pois me enlouquece ficar longe do telefone por meia hora e quando olho tem 80 mensagens. De vez em quando preciso tirar uns dois dias pra mim pra me reconectar comigo mesma longe de tudo isso.

Qual o seu maior sonho?

Conseguir fazer minha parte para termos um mundo melhor e com um pouco mais de oportunidade para mais pessoas. Compartilhar o que sei com pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender o que aprendi. Ensinar mulheres a olhar para si mesmas e descobrir sua força tem sido algo que me encanta. Por isso criei um projeto de Responsabilidade Social junto a ONG Nova Mulher, que tem o objetivo de ensinar mulheres de baixa renda a se tornarem empreendedoras através de negócios que usam ferramentas digitais. Porém, o principal objetivo desse curso é atingir a autoestima dessas mulheres. “Não adianta nada saber a parte técnica do uso das ferramentas digitais se não acharmos aquele botãozinho da confiança e poder que todas nós mulheres temos lá dentro. Sem isso nada vai pra frente. Se não vier de dentro não será verdadeiro”. Isso só tem me dado alegrias. Quero um dia mostrar esse projeto para meus filhos e falar: acho que fiz minha parte para vocês viverem num mundo melhor.

Qual a sua maior conquista?

Minha família sem dúvidas. Por ter minha família foi que consegui fazer todo o resto. A Undertop é minha paixão, mas eles são meu combustível. Nada teria sentido se eu não tivesse pra quem voltar. Mas acho importante você encontrar algo que te faça feliz e que seja só seu. Independente de outras pessoas. Não podemos deixar toda nossa felicidade nas mãos dos outros. É muita responsabilidade.

Livro, filme e mulher que admira?

Livros: O Poder do Agora, A Chave de Rebeca (na linha suspense) e amei ler todos os Harry Potter’s há muitos anos atrás (nunca pensei que essa fantasia fosse me prender mas prendeu).

Filme: Intocáveis e Comer, Rezar e Amar.

Mulher: Minha Tia por doar gratuitamente pra todas as pessoas que passam por ela as coisas mais importantes que existem: amor e alegria.