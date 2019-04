Nossas Mulheres Positivas são as irmãs Juliana e Isabella Siqueira Lopes Leite, que criaram a Da Mata salada, através de uma busca pessoal da época que trabalharam no mercado corporativo junto ao desejo de criar um negócio que além de fazer muito bem a quem consome impacta positivamente toda a cadeia envolvida.

1. Como começou a sua carreira?

Sabe aquela época em que você sonha em explorar o mundo, mas tem que pedir dinheiro aos seus pais? Eu não gostava disso. Foi ali que decidi estudar como as pessoas ganhavam dinheiro, da onde ele vem e como eu poderia ter o meu, fazendo o que gosto. Estudei economia para ir mais a fundo, trabalhei em banco e multinacionais para adquirir know-how e aqui estou, neste mundo louco de jovens empreendedores em busca de liberdade, dinheiro e propósito.

2. Gostaríamos de saber mais sobre Da Mata. Como funciona e quais os benefícios para quem opta por esta dieta.

A Da Mata nasceu em 2017, quando eu e minha irmã trabalhávamos no mundo corporativo e víamos como era difícil se alimentar bem tendo que almoçar em praças de alimentação. A Isabella foi estudar gastronomia no CIA (NY) e eu montei o business plan.

A nossa ideia nada mais é do que facilitar o acesso a quem procura comer saudável, na loucura do dia-a-dia. A Da Mata é um delivery de saladas, trabalhamos pelo menos com 70% de insumos orgânicos, com combinações que vão muito além de uma simples salada. Usando alface e tomate como base, acrescentamos legumes, proteínas e especiarias, para um match nutricional perfeito e saboroso.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

A decisão de investir em um negócio próprio. Abrir mão de uma carreira estável para empreender em um mercado relativamente novo, com um consumidor exigente que ainda está experimentando o produto e, ainda mais, no Brasil, em muitas empresas fecham antes de completar 2 anos no mercado.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida de empreendedora.

Consigo? Rs. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional no mundo empreendedor realmente é algo bem complicado. Aquela velha história “vou abrir meu negócio para trabalhar menos” é o pensamento desse percentual dos empreendedores que fecham. Acreditar no seu negócio, vestir a camisa e trabalhar (e muito) são pontos fundamentais para dar certo. No começo é bem difícil equilibrar com a vida pessoal. O celular é o mesmo número, os fornecedores são seus amigos, mas aos poucos as coisas vão se profissionalizando e ajeitando. Uma dica bem importante é ter sempre alguém responsável por cada função do dia a dia para que você, dono, seja o gestor das atividades e tenha tempo livre para pensar sempre em oportunidades e melhorias. Procuro sempre resolver temas de trabalho no escritório, não levar nada pra casa e me organizo para encaixar as atividades pessoais nos intervalos.

5. Qual o seu maior sonho?

Encontrar o equilíbrio perfeito entre trabalho e propósito.

6. Qual a sua maior conquista?

Ver o progresso da Da Mata, um negócio de impacto social e sustentável. Embora numa escala ainda pequena, um número considerável de pessoas tem melhores hábitos e cuidam mais do planeta por nossa causa.

7. Livro, filme e mulher que admira.

O Livro que estou lendo atualmente é O filho de mil homens – indicação do Pedro, do Instagram Book.ster.

Filme: Um sonho de liberdade. E uma diquinha boa é a serie francesa Dix pour cent, leve e bem humorada no Netflix.

Viviane Senna.