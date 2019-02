Nossa Mulher Positiva é Joyce Rodrigues; é cosmetóloga e diretora científica da Mezzo Dermocosméticos.

Como começou a sua carreira?

Comecei na área de Farmácia de Manipulação em 1998 onde despertou o meu interesse por Dermocosméticos. Logo depois atuei na área de Pesquisa e Desenvolvimento em uma grande empresa de cosméticos e passado alguns anos surgiu uma oportunidade de trabalhar com desenvolvimento e inovação de Dermocosméticos para área de Estética. Hoje sou Cosmetóloga e Famacêutica Bioquímica, CEO da Mezzo Dermocosméticos além de ser professora universitária

Como você enxerga o mercado de estética e dermocosméticos no Brasil?

O mercado de Beleza e Estética cresce a cada dia, Independente da época, as pessoas procuram pelos tratamentos de beleza, ao contrário de outros segmentos. Existe a previsão de um crescimento de mais de 14% até o ano de 2020.

Este crescimento contínuo faz com que o mercado também ofereça novidades na área de equipamentos, técnicas e cosméticos de alta performance.

Hoje conseguimos entregar eficiência, transformar vidas, realizar desejos e aumentar a autoestima de muitas pessoas, é uma área apaixonante, trabalhamos com a beleza associada à saúde, é a combinação perfeita!

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O Recomeço. Pensar e repensar sobre todas as conquistas, as dificuldades e o que fazer adiante. A área da Estética sempre foi a minha paixão, transformar vidas é o meu maior prazer, mudar histórias é a minha grande missão. Ser responsável por uma nova Marca e imprimir uma nova identidade não é fácil, requer muito trabalho, estudos, conquistas e fidelização. Mas eu sou persistente e quando eu sonho, eu busco a realização e a Mezzo é a concretização de tudo isso.

Você optou por seguir os seus sonhos e empreender. Foi difícil tomar esta decisão?

Não, nem um pouco. O meu presente sempre foi o meu Sonho. Desde o início da minha vida Profissional, o primeiro contato com a área da Beleza eu já sabia o que eu queria e sonhava com a minha carreira. As coisas foram acontecendo, confesso que bem mais rápido do que imaginei…A minha meta era aos 30 anos ter uma empresa de Cosméticos e uma clínica de Estética e abraçar este mercado. Aos 20 anos eu já começava a realização de tudo aquilo planejado e traçado em minha vida.

Qual o seu maior sonho?

Sou muito sonhadora, quero conquistar muita coisa ainda na minha vida e graças a Deus tenho muita garra para isso. Mas o maior de todos está em construção. Eu sempre disse que não vim ao mundo para passar despercebida ou ainda, para não perceber o próximo. Eu tenho uma missão, isso é muito forte dentro de mim, transformar vidas por menor que seja a ação, o resultado é incrível. E isso eu venho exercitando ao longo dos anos, ainda em pequenos passos, mas com uma satisfação gigante! Quero deixar um legado de que tudo é possível, basta querer! A transformação está aberta e acessível a qualquer um, é só aceitar e encarar!

Qual a sua maior conquista?

Meus filhos com certeza. Acredito que não há realização maior na vida de uma mulher. Eu amo o meu trabalho e me dedico de corpo e alma, eu vibro com cada conquista e me reinvento com cada dificuldade, mas voltar para casa e para a família, encontrar os meus filhos e viver com eles momentos únicos é o que me faz plena.

Livro, filme e mulher que admira.

Livro: O milagre da manhã – Hal Elrod

Filme: À procura da felicidade

Mulher: Minha mãe e a empresária Cristiana Arcangeli – Sempre me inspirei nesta mulher como exemplo de superação, recomeçar, construir e não ter medo.