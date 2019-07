A mineira Joyce Ribeiro deixou sua terra natal, João Monlevade (a 110 km de Belo Horizonte) para encarar o desafio de ser trainee na Ternium, no Rio de Janeiro. Ela se dividiu entre o dia a dia na usina, participou de projetos internos, terminou o mestrado em Engenharia de Materiais e, atualmente, é coordenadora de Dessulfuração e Pontes Rolantes, na área da Aciaria, aonde sempre sonhou trabalhar. Em pouco menos de dois anos conseguiu passar de trainee para coordenadora e espera alçar voos ainda mais altos dentro do setor. A aptidão está no sangue, já que o avô e quatro tios também trabalharam na aciaria em siderúrgicas, mas ela é a primeira representante mulher da família a seguir carreira na área.

1. Como começou a sua carreira?

Eu sempre trabalhei, antes da faculdade, durante a faculdade, em intercâmbio e depois de formada. Mesmo que não diretamente na área de Siderurgia. Todas as experiências que já tive contribuíram na profissional que sou hoje. Efetivamente na indústria eu comecei fazendo um estágio na Usiminas, em Belo Horizonte, fiz também um mestrado em Engenharia de Materiais e, por fim, iniciei na Ternium como Jovem profissional em 2017.

2. Como é formatado o modelo de negócios da siderurgia?

A Siderurgia é um negócio marcado pelo dinamismo e pautado em resultados. As mudanças são constantes e o profissional precisa ter flexibilidade e resiliência para se adequar e responder de forma positiva a estes cenários. É o que mais me motiva no setor.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Um momento bastante desafiador foi a crise pela qual o setor passou em 2015. Exatamente quando eu formei e fiquei a procura da oportunidade que eu queria: atuar no setor da Aciaria na Siderurgia. Foi o momento de equilibrar ansiedade e frustrações, mas principalmente me preparar para a virada que culminaria em oportunidades de atuação. Deu certo. Uma vez atuando no setor os desafios são outros: equilibrar a inicial inexperiência com o fato de ser mulher numa indústria majoritariamente masculina e dar resultados ao reverter todos os desafios em oportunidades.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Existem momentos em que é necessário doar mais tempo a carreira e desafios específicos. Para alcançar um patamar elevado de resultados a entrega também vai ser elevada, vai requerer mais de mim e do meu tempo. E tudo bem. Eu tento manter em mente que são fases e busco sempre que possível fazer as atividades que gosto, que me fazem bem e que restauram minhas energias. O apoio da família também é fundamental nestes momentos.

5. Qual o seu maior sonho?

Meu sonho/objetivo é seguir fazendo o que gosto, o que me faz bem, tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Buscar o equilíbrio entre estes aspectos, zelar pelo bem-estar dos que estão ao meu redor e sob a minha responsabilidade contribuindo de forma positiva.

6. Qual a sua maior conquista?

A posição de coordenadora com menos de 2 anos é uma conquista muito importante para mim. Reflete os esforços, desafios e riscos que assumi desde muito antes destes 2 anos e prova que posso chegar onde quiser, desde que tenha foco e me prepare para tal.

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro: Negocie qualquer coisa com qualquer pessoa – Eduardo Ferraz

Filme: Em busca da felicidade

Mulher: Minha avó: Maria dos Anjos