Nossa Mulher Positiva é Jessica Cinel, aos 27 anos é formada em Negócios Internacionais e tem especialização em Arte Contemporânea Asiática . Jessica nos conta como iniciou sua carreira e afirma que hoje sua gestão dentro da Gocil Segurança & Serviços visa a humanização dos quase 22 mil colaboradores espalhados em 13 estados brasileiros.

1. Como começou a sua carreira?

Após me formar pela Regents University, em Londres, no curso de Negócios Internacionais (2012-2016), resolvi me especializar em Arte Contemporânea Asiática pela Instituto de Arte Sotheby’s (2017-2018). Partindo do ponto em que arte é a minha paixão e já possuia um conhecimento melhor dos mercados ocidentais surgiu uma curiosidade pelo potencial do Mercado Asiático.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Gocil Segurança & Multisserviços?

Retornei ao Brasil em Janeiro de 2018.

Hoje, estou na gestão administrativa da Gocil Segurança & Multisserviços, atuando nas áreas de :

• Pós Vendas

• Operações de Filiais (13 Filiais)

• Restruturação Estratégica de Marketing

• E grandes eventos

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi a dúvida em saber se deveria entrar para o mundo da arte como profissional ou se deveria seguir os negócios da familia, afunilando meu potencial de gestão, hoje sei que fiz a decisão certa.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Acredito que a arte é uma das formas que consigo equilibrar a vida corporativa vs. vida pessoal – a arte me permite tratar das barreiras físicas, políticas, geográficas e pessoais. Que são situações que enfrento diariamente na vida corporativa. A arte é meu escape, refúgio diário.

5. Qual seu maior sonho?

Profissionalmente, acredito que seria levar a Gocil a um patamar de atendimento em todos os estados da federação, países do Mercosul, ampliar a cartela de Multisserviços, mas sempre visando a tecnologia e inovação, que ao mesmo tempo se torna nossa maior ameaça. Sempre focando na qualidade e eficiência operacional que são nossos fortes.

Na vida pessoal seria construir uma residência artística nos arredores de São Paulo e dar oportunidade para artistas sem representação no mercado primário para produzirem e se desenvolverem, acredito que o impacto social para este projeto é enorme.

6. Qual sua maior conquista?

Foi meu desenvolvimento profissional e pessoal nos 6 anos passados no exterior, sendo 5 anos em Londres e 1 em Paris. É enriquecedor poder falar 4 línguas e ter desenvolvido contatos ao redor do mundo, acredito que esta oportunidade é um diferencial que carrego para sempre. Costumo dizer que cultura e conhecimento ninguém pode roubar de você.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro : Billion Dollar Whale de Tom Wright

Fala sobre a maior fraude já ocorrida em Wall Street / Jho Low financista Malaio desviou bilhões de um fundo de investimento do governo da Malásia e foram usados para comprar imóveis de luxo, obras de arte caríssimas, até ajudar a financiar o filme ” O lobo de Wall street” .

Um dos maiores escândalos de cleptocracia do mundo.

Filme : atualmente diria the Green Book – trata de problemas ainda bem presentes em nossa sociedade como : Racismo, discriminação, homofobia, entre outros..

Mulheres que admiro : existem duas, com perfis extremamente opostos e acredito que as duas representam um pouco dos meus ideais.

Peggy Guggenheim – Americana foi uma grande colecionadora, mecena da Arte nos anos 1930-40. Me identifico grandemente com seus distintos gostos e estilos. Adoro sua excentricidade.

Angela Merkel – Chanceler da República Federal da Alemanha. Tornou-se a primeira mulher na chefia do governo da Alemanha e é considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo. Admiro sua maneira de governar, foi a líder europeia que mais abriu fronteiras a refugiados, articulou e teve papel fundamental no brexit ( saída do reino Unido da União Europeia). Penso nela como uma figura feminina importantíssima no século 21.