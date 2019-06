Jenny Viditz-Ward da Vail Resorts e Fernanda Takla da Ski Explore abrem a temporada de Neve em São Paulo.

Influenciadores digitais, agentes de viagem e alguns clientes fidelizados receberam as últimas novidades do Epic Pass e dos Destinos de Neve em que ele é aceito.

A Ski Explore, operadora especializada em destinos de neve, realizou um almoço para 22 pessoas (Influenciadores digitais, agentes de viagem e alguns clientes fidelizados), na tarde de hoje (14/junho). O evento aconteceu no tradicional restaurante Figueira Rubaiyat, na região dos Jardins. Também estiveram presentes outros três patrocinadores, a aérea American Airlines, Vail Resorts, uma das maiores empresas do segmento de Neve no mundo, e o Blog Mulheres Positivas, que fala sobre experiências enriquecedoras que possam inspirar mulheres a lutarem pelos seus sonhos.

A reunião marcou a abertura simbólica da temporada de ski no Hemisfério Norte em São Paulo. Na ocasião ainda ocorreu um treinamento com informações sobre o Epic Pass, passe de Ski administrado por Vail Resorts, ele dá acesso aos meios de elevação (lifts) presentes em mais de 18 destinos de neve nos Estados Unidos, sete no Canadá e em mais seis países pelo Mundo (Japão, Austrália, Itália, Suíça, França e Áustria). Diversas novidades sobre hotéis e estações de Ski em algumas das localidades citadas também foram mostradas.

Estiveram presentes no evento: Jennifer Viditz Ward (representando Vail Resorts), Simone Kruger (representando a American Airlines), Fabi Saad (representando o Blog Mulheres positivas) e Fernanda Takla, Diretora da Explore Travel Operadora.

Segundo Fernanda Takla o evento é um dos melhores treinamentos de ski do mercado de turismo, nele os participantes têm acesso às últimas novidades de todos os destinos que fazem parte do amplo portfólio de estações de ski de Vail Resorts, destinos como: Beaver Creek, Brecken Ridge, Keystone,Park City, Lake Tahoe – Heavenly, NorthStar – e Whistler Blackcomb.

Para nunca mais esquiar sozinho.

Durante o treinamento os participantes puderam assistir a um vídeo com as últimas atualizações da Emma, como é chamado o assistente virtual de montanha lançado pela Epic Pass. Essa novidade tornará a experiência de quem gosta de esquiar em algo ainda mais divertido e interativo. Com uma simples pergunta ao celular, será possível ter acesso as condições das pistas, temperatura, qualidade da neve, tempo percorrido, locais para alimentação, descontos em estabelecimentos e muitas outros dados. O aplicativo já está disponível, mas virá com muitas novidades para a próxima temporada de neve no hemisfério norte, que começa em novembro deste ano e vai até abril de 2020(em algumas estações até maio).