A Mulher Positiva de hoje é Izaura Demari, a vovó fashion da internet, seguida por milhares de fans, ela é a nova sensação da rede. Aos 78 anos, vem conquistando uma legião de seguidores, com seus looks inusitados, apaixonada por moda e viagens, usa do seu dia a dia para alimentar suas redes sociais com fotos inspiradoras, onde já lhe rendeu vários convites, entre eles, desfiles, capa de revistas, palestras e apoio a causas sociais. Conheça essa vovó inspiradora em @voizaurademari.

1. Como começou a sua carreira?

Venho de uma família numerosa, são 6 irmas, morávamos em fazenda no interior do Paraná, todas minhas irmas costuravam, somente eu que não, mais sempre gostei de me vestir bem, e hoje aos 78 anos, com a ajuda do meu filho Marcio Demari, iniciei um trabalho de influenciadora de moda digital a 1 ano, para ajudar na auto estima de milhares de mulheres, espero servir de inspiração através da moda, que para mim, é a mais forte força de expressão da mulher.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Vóvo Izaura Demari?

Como influenciadora, iniciei a 1 ano o trabalho, leva o meu nome, Vovó Izaura Demari, através das redes sociais, já atingimos cerca de 20 mil seguidores, isso incluindo Facebook, Twitter e Instagram, e pretendemos até o final desse ano de 2019, chegar em 100 mil seguidores. Já fiz desfiles para lojas de roupas, fotos para revistas para angariar fundos para Ongs.

Pretendo dentro desse projeto poder fazer desfiles, comerciais e ensaios fotográficos.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Não tive nenhum momento difícil, acho que faço agora, o que sempre fiz na minha vida, a unica diferença, que agora estou mostrando minha arte para o mundo, através das redes sociais.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Faço do meu trabalho minha vida, e minha vida meu trabalho, assim fica mais fácil conciliar as coisas.

5. Qual o seu maior sonho?

Inspirar milhares de mulheres ao redor do mundo, a sair do casulo, e voar, viver a vida intensamente.

6. Qual a sua maior conquista?

Minha maior conquista, foi ter formado uma família maravilhosa, hoje com 3 filhos, 5 netos e 3 bisnetos, todos bem criados e com uma vida digna e exemplar.

E atingindo agora 78 anos, pude iniciar um trabalho, e mostrar que nunca é tarde para sonhar.

7. Livro, filme e mulher que admira

livro, amo as obras de Monteiro Lobato, filme A Lista de Schindler.