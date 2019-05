Nossa mulher positiva é Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung.

1.Como começou a sua carreira?

Sou formada em Psicologia pela UNESP e, ainda na faculdade, eu já me envolvia com projetos de desenvolvimento humano e social. Escolhi, naquela época, iniciar minha carreira em uma organização social de atenção às mulheres em situação de violência de gênero e familiar na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Atuava em uma equipe multidisciplinar, com atendimentos psicológicos, e também idealizei projetos de prevenção para DST’s/AIDS em parceria com o poder público e empresas. Esta primeira experiência me possibilitou integrar conhecimentos e práticas relacionadas aos Direitos Humanos, desenvolvimento social e gestão de parcerias, numa época em que o terceiro setor estava em ascensão, com a abordagem de temas como: cooperação técnica, fundos de investimento social, fundraising, gestão de organizações da sociedade civil, leis de incentivo fiscal, entre outros. Assuntos cada vez mais vitais à capacitação de gestores e equipes para o modelo de atuação. Minha trajetória profissional passa por organizações não governamentais internacionais, fundação privada sem fins lucrativos e empresas privadas, sempre relacionada a temas relevantes para a sociedade, como direitos da criança e do adolescente, empregabilidade de jovens, educação e cidadania. Estou na Samsung desde 2017 no cargo de Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Respostas para o Amanhã e outros programas voltados para a Educação na Samsung?

O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma das iniciativas voltadas para tecnologia na educação. Coordenado pelo CENPEC, estimula a divulgação de projetos de investigação e experimentação científica e/ou tecnológica dos alunos do ensino médio da rede pública, sob a orientação de professores. Visando à melhoria da vida das comunidades nas quais estão inseridos. A última edição contou com uma abordagem STEM – que incentiva o uso da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática na busca de soluções criativas e inovadoras que respondam aos problemas locais ou globais. O Prêmio Repostas para o Amanhã incentiva a formação de estudantes comprometidos com um futuro sustentável e com a transformação da realidade. Esse é um valor de fundamental importância: inspirar novos caminhos e perspectivas para que todos sejam motivados a contribuir para a construção de um futuro mais colaborativo, solidário e sustentável. De 2013 a 2016, mais de 1 milhão de estudantes foram beneficiados pelo programa. Os alunos participantes, por meio de ações investigativas e colaborativas, elaboram e propõem soluções simples para melhorar o lugar onde vivem, contribuindo, assim, para uma sociedade mais sustentável. No Brasil desde 2014, o programa soma números expressivos:

5.756 inscrições

4.128 escolas

10.200 professores envolvidos

153.478 estudantes participantes

O Code Iot é um programa que acontece em parceria com o LSI-TEC (Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico) e oferece cursos online e gratuitos em português, espanhol e inglês. Os temas são voltados para tecnologia, e abordam desde Internet das Coisas até Aplicativos para Dispositivos Móveis. O projeto beneficia profissionais de educação, alunos e interessados em tecnologia. Os participantes que cumprirem as tarefas propostas recebem um certificado de conclusão para cada curso. Desde o início, mais de 44 mil pessoas já se registraram.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Eu não diria o momento mais difícil, pois encaro tudo como desafio e busco encontrar oportunidades nas diversas situações profissionais. Trabalhar com o tema “responsabilidade social” nos diversos contextos nos leva a desenvolver uma competência essencial para lidar com adversidades. O setor privado em sua essência gera lucro, e este lucro gera empregos, investimentos, engajamento para temas diversos que estão presentes na nossa sociedade. Todo este ecossistema permite transformações e impactos sociais positivos quando gerenciados em torno de uma visão. O resultado disso traz mais inovação, rentabilidade e melhor reputação. Ter a área de responsabilidade social mais integrada ao negócio é ainda um desafio para as empresas, mas já temos um caminho percorrido com excelentes práticas que apontam para esta transformação.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal X vida corporativa/empreendedora.

Sou mãe de uma linda menina de 11 anos, a Leticia, e casada há 15 anos com o Jamir. Eles são fundamentais para que eu possa seguir meu desenvolvimento pessoal e profissional. Ser mãe, esposa e profissional são coisas complementares e que só me fazem ter a certeza de que tudo pode coexistir de forma equilibrada. É importante estar atenta aos sinais de que tudo tem que ter seu espaço e tempo. Não sou tipo Workaholic, mas trabalho com muita energia e alto desempenho visando alcançar os objetivos. Com esta mesma energia busco encontrar qualidade no tempo com a família e amigos. Sem culpa!

5. Qual o seu maior sonho?

Ver o Brasil entre os maiores países no ranking da educação, com professores melhores formados e bem remunerados, sem crianças e adolescentes fora da escola, analfabetismo erradicado, com melhores oportunidades e uma educação de qualidade. Tudo isso melhora o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o PIB, consequentemente trazendo um impacto positivo para o país.

6. Qual a sua maior conquista?

Contribuir por meio do meu trabalho para resultados que agregam valor para a transformação da sociedade: ver pessoas que foram beneficiadas por projetos gerenciados por mim e pela minha equipe. Além disso, contar com parceiros que conseguiram desenvolver suas capacidades por objetivos comuns, ver líderes que foram influenciados por ideias inovadoras e apoiaram suas execuções, e também pessoas que inspiram a produzir melhores resultados na efetividade de temas de cidadania corporativa.

7. Livro, filme e mulher que admira.