Nossa Mulher Positiva é Heloisa Garrett; jornalista com pós graduação em gestão cultural, com especialização em artes visuais e negociação estratégica. Heloisa está a frente de diversas iniciativas; eventos focados no público B2B e área de incentivos. Seu trabalho é pautado em impactar de forma positiva a vida dos stakeholders.

Como começou sua carreira?

Na véspera de completar 15 anos bati na porta de um jornal da minha cidade, Campo Largo no Paraná, com uma redação do colégio em mãos pedindo emprego porque queria ser jornalista. Me deram o emprego, fui assistente na redação, mas como precisava de um extra logo fui para o comercial e percorria a cidade vendendo anúncios de porta em porta. Mas antes disso já tinha passado pelo mercado informal sendo ajudante de cozinha da minha mãe que cozinhava em eventos, babá e até doméstica. Minha família tem uma origem humilde. Sou a primeira a ter ensino superior e empreender. Sempre cresci nas dificuldades, tenho uma personalidade forte e sou muito fiel aos meus objetivos. Quando era muito jovem empreendi e fali. Meu primeiro negócio não deu certo porque eu não tive gestão. Sou muito relacional, focada na criação e no desenvolvimento de ideias. Aprendi que para dar certo você precisa de pessoas que te deem suporte e sejam melhores que você nas áreas que você tem dificuldade.

Como é formado o seu modelo de negócios?

Hoje estou a frente de dois negócios e conduzo uma entidade empresarial.

Há cinco anos fundei, em sociedade com meu marido, a The Way, uma agência de eventos especializada no mercado corporativo que atua em diferentes mercados viabilizando ações para empresas de diferentes portes. Tenho muito orgulho em ter em nossa carteira de clientes empresas como Microsoft, General Electric e IBM. Na The Way também temos um calendário de eventos proprietários, que são ideias que acabamos viabilizando por entender que existe espaço no mercado para eventos de conteúdo e conexão B2B.

Minha outra empresa, recém lançada é o Conecta. Uma plataforma que integra investidores a realizadores. Otimizamos os recursos fiscais de empresas para que viabilizem projetos culturais, esportivos e ações sociais. É um negócio social, onde ajudamos a promover a economia criativa, descentralizamos o investimento, garantimos transparência em todo processo e potencializamos dos recursos investidos. Já nascemos com mais de 800 mil pessoas impactadas e fomentando cerca de R$6 milhões em incentivos, nossa meta é crescer e ganhar escala nos próximos meses para atender esse mercado que ainda é carente de informação e ferramentas.

Desde março de 2017 conduzo a gestão da operação do LIDE – Líderes Empresarais no Paraná. É uma atividade que me dá muito orgulho porque meu dia dia é de conexões entre empresários, produzindo eventos com conteúdo riquíssimo. Recentemente lançamos o LIDE MULHER no estado, que tem reunido empresárias e executivas em uma agenda super positiva.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Em 2011, quando eu decidi assumir uma posição em São Paulo do Grupo que eu trabalhava no Paraná e por conta desta decisão tive que abrir mão do convívio diário com a minha filha. Foram quatro anos de ponte área, onde fui mãe de final de semana, mas cresci muito, me desenvolvi profissionalmente e conheci pessoas que são essenciais hoje na minha vida.

Como você consegue equiparar sua vida pessoal x corporativa /empreendedora?

Tenho o suporte de uma família maravilhosa. Minha mãe me ajuda com as crianças, meu marido além de meu sócio é um super conselheiro e me alio sempre a pessoas com energia positiva e que me instigam a crescer e a me desenvolver. Meu escritório é pertinho da minha casa, consigo amamentar meu bebê exclusivamente com leite materno, rs… almoço quase todos os dias em casa, pego as crianças na escola. Tento ao máximo ter uma vida equilibrada, só sinto falta de mais tempo pra mim.

Qual sua maior conquista?

Sou muito inquieta. Meu dia a dia é minha maior conquista. Ter uma família linda, trabalhar com o que eu amo, estar influenciando a vida das pessoas com negócios que repercutem em geração de renda e crescimento das pessoas e empresas que impactamos.

Hoje mãe de três filhos, o menor com menos de dois meses, vejo o quanto é linda essa dinâmica de ser mulher, mãe, filha, esposa, amiga e empreender. Acredito que estou em meu melhor momento, tirando sonhos do papel, trabalhando com um propósito e acima de tudo me sentindo plena como mulher.

Livro, filme e mulher que admira:

Sou cinefila, amo Stan Lee e Tarantino! Impossível pra mim escolher um filme.

Meus últimos livros foram do Valter Hugo Mãe, gosto da forma que conduz sua riqueza poética. Uso das artes como um meio de fuga da realidade, amo ficção. Admiro todas as mulheres que lutam pelos seus sonhos, cada uma no seu contexto e dentro da sua realidade.