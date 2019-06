Com a intenção de impulsionar e valorizar mulheres acima dos 60 anos, a aposentada Helena Schargel – que trabalhou com moda a vida toda – subiu na passarela de calcinha e sutiã, mês passado, para apresentar a linha 60+, desenvolvida em parceria com a Recco Lingeries. Helena também é a modelo principal da coleção (foto). “O mundo mudou, as mulheres não são mais como a minha avó ou a minha mãe. Qualquer um pode se reinventar, em qualquer idade. E sabe o que é melhor? Sempre há tempo”, esse é o recado que Helena deixa do alto de seus 79 anos. Confira entrevista a seguir.

Seu trabalho atualmente é tirar as mulheres de 60+ da invisibilidade. Como?

Esse foi o caminho que achei, me expondo, desfilando de calcinha e sutiã e mostrando que se eu, com quase 80 posso, todo mundo pode.

Sempre trabalhou com moda. Desfilar de lingerie era um sonho antigo?

Não, não estava sonhando desfilar de lingerie, nem passava pela cabeça. Mas naquele dia, quando resolvi que sim, que eu tinha um propósito, que é tirar as mulheres da invisibilidade, achei um caminho: vou desfilar de sutiã e calcinha sim. Mas não que eu estivesse sonhando com isso.

O que sentiu quando subiu na passarela?

Um puta tesão, sou movida a tesão! (risos) E foi maravilhoso que todo mundo começou a aplaudir, então vi que tinha conseguido alcançar o que queria: o pessoal sorrindo e aplaudido.

Os 60 anos são os novos 30?

Sim! Estamos vivendo muito mais do que nossas mães e estamos vivendo com muito mais qualidade, estamos sabendo viver e se você souber viver, fizer uma alimentação gostosa, não ficar comendo muita porcaria, você vai chegar ‘inteirona’, não tem que ficar malhando todo dia, não (risos).

Acha que hoje as mulheres estão encarado melhor envelhecer do que antigamente?

Com certeza! Minha mãe com 50, 60 anos era uma velha que não precisa de mais nada da vida, tinha criado os filhos e ponto, acabou. Não precisava de mais nada. E nós não, nós queremos mais. Queremos viver essa terceira vida.