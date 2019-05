Helena Lima é pedagoga, escritora, editora e fundadora da Editora Lago de Histórias. Dirige a Casa Cultural Lago de Histórias, espaço onde acontecem oficinas de escrita criativa e ilustração, visitas literárias para alunos de escolas das redes pública e particular, oficinas de formação de contadores de histórias, lançamentos de livros, encontros de escritores, saraus, entre outras atividades.

1. Como começou a sua carreira?

Sou pedagoga e atuei como professora do ensino fundamental por mais de vinte anos. Há dois anos e meio, escolhi trabalhar com literatura. A paixão pelos livros e por escrever me levaram a pensar em uma forma de poder viver de literatura. Assim surgiu a ideia de empreender, criando a editora Lago de Histórias.

2. Como é formatado o modelo de negócios da editora Lago de Histórias?

A Lago de Histórias é uma editora e casa cultural onde acontecem oficinas relacionadas à arte.

Temos treze livros infantis e juvenis, e estamos inaugurando este ano o selo adulto da editora, Lago Baikal.

Nossos livros vêm sendo adotados pelas melhores escolas do país.

Na casa cultural recebemos alunos das redes pública e particular para visitas literárias. Os alunos são convidados para uma visita literária, passando uma manhã ou tarde conosco. Durante a visita, contamos sobre todo processo de produção de uma obra literária, desde a ideia até o produto final. Falamos sobre processo criativo, apresentamos vídeos em que os ilustradores contam sobre a criação das ilustrações e contamos sobre como se dá a interação autor, ilustrador e editor.

A ideia é proporcionar um momento de aprendizagem significativa, sempre associando o livro ao prazer e à ludicidade. O ingresso para a visita é um livro autografado pelo autor. Não há custo para alunos da rede pública de ensino.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil do empreendimento foi o primeiro ano, quando imaginei a Lago de Histórias funcionando principalmente com oficinas de criação literária para crianças e adolescentes, mas na prática não aconteceu. Precisei tentar outras alternativas: oficinas literárias para adultos, palestras e workshops relacionados à cultura e à arte, cursos. Só depois de um ano e meio, quando surgiu a ideia das visitas literárias incluindo a compra dos livros, é que o modelo começou a funcionar.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Preservo algumas manhãs para estar com as minhas filhas, levá-las à escola, etc. Não abro mão do meu tempo de praticar atividade física, meditar e brincar. Sou uma escritora. Um artista precisa se alimentar de beleza, poesia, pequenas transgressões: um cinema fora dos planos, um fim de tarde vendo vaga-lumes, um picolé no meio do expediente. Aliás, penso que não só os artistas precisam destes pequenos respiros.

5. Qual seu maior sonho?

Meu maior sonho vem sendo realizado há dois anos: escrever, editar livros meus e de outros autores, e levar literatura de qualidade às crianças e adolescentes do país.

6. Qual sua maior conquista?

Ter meus livros aprovados no PNLD Literário e distribuído para mais de 160 mil crianças de escolas públicas de todo país.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: Kafka e a boneca viajante – Jordi Sierra

Filme: Capitão Fantástico

Mulher que admiro: Clarice Lispector