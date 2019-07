Nossa Mulher Positiva é Greyce Semaan, palestrante sensual e especialista em sedução e conquista. Greyce conta como decidiu abandonar a carreira executiva para ingressar no universo sensual encorajando mulheres a melhorarem seus relacionamentos, realizarem suas fantasias, desenvolver autoestima e quebrar a rotina.

Como começou a sua carreira?

Durante 20 anos trabalhei como executiva de Bancos e Multinacionais. Esse mercado é bem masculino, por isso pude conviver com muitos homens e entender um pouco sobre o mundo masculino, a maneira de pensar e agir em relacionamentos. Esta experiência me permitiu compartilhar com mulheres um pouco sobre como os homens pensam, se comportam nas suas relações afetivas e como podemos entender e interagir melhor com nossos parceiros.

Sempre fui amante do Universo feminino, admiradora da alma feminina e tudo o que envolve ser mulher. Por vezes servi de inspiração para algumas mulheres e foi aí que tive a oportunidade de iniciar palestras motivacionais para este público, falando sobre autoestima, sensualidade e empoderamento feminino. Em seguida, comecei a abordar assuntos ligados a relacionamentos, conquista e sedução.

Como é formatado o seu modelo de negócios?

Atualmente ministro palestras, realizo cursos e eventos (presenciais e on-line) sobre o tema sensualidade e artes sensuais, voltados somente para o universo feminino. Encorajar mulheres a se sentirem lindas, poderosas e capazes de realizar seus desejos e fantasias é o que me motiva. Procuro tratar o assunto de forma delicada e divertida, sendo sutil, proponho brincadeiras que quebrem a rotina de relacionamentos longos. Apimentar a relação traz uma nova motivação ao casal, fortalece e cria mais cumplicidade.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Primeiramente, vencer o preconceito e tabu que o assunto traz. Conquistar a confiança das pessoas e convencê-las de que é uma abordagem séria, e muito necessária para melhorar a vida dessas mulheres. E depois, a tomada de decisão de abandonar o mundo corporativo para atuar somente com as palestras e eventos.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Acredito que, como toda mulher moderna que acumula dezenas de funções, temos que estabelecer prioridades e lembrar que não podemos nos abandonar.

A maioria das mulheres tem o hábito de colocar filhos, família, marido e trabalho antes de si própria e acaba se deixando de lado. Falo sobre isso em minhas palestras. Obviamente que não é fácil conciliar todas as coisas, mas estabelecendo prioridades e reservando um tempo para se cuidar conseguimos equilibrar tudo.

Qual seu maior sonho?

Eu tenho uma lista de sonhos! A maioria eróticos. Sonhar me mantém viva, me faz buscar meus objetivos e me faz evoluir dia após dia.

Qual sua maior conquista?

Conseguir atingir e influenciar um grande número de mulheres, me tornando inspiração para que elas que pudessem descobrir seu potencial e acreditar na sua capacidade de realizar qualquer coisa que queiram, colocando em prática seus desejos e fantasias. Quebrar tabus e colaborar para a melhora e resgate de relacionamentos já desgastados por rotinas do dia-a-dia.

Toda vez que recebo um feedback de homens gratos e contentes com a transformação de suas parceiras, sinto que estou no caminho certo.

Livro, filme e mulher que admira.

Depende muito do meu momento de vida. Não conseguiria me limitar a escolher um só. Temos tantas boas histórias em livros e filmes. Penso que cada um deles contribuiu para a minha evolução intelectual e espiritual e fazem parte de quem sou hoje.

Admiro todas as mulheres, cada uma com sua história de vida, sua luta e suas conquistas. A mulher é um ser especial por natureza e por isso digna de admiração.