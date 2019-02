Nossas Mulheres Positivas são Graciela Dietze e Fernanda Bortolini fundadoras da MiniDini Soluções Geniais e do + Amor – Caos; com objetivo de levar mais leveza para a vida das mães através dos seus produtos e do seu movimento.

1. Como começou a sua carreira?

Somos ex-auditoras, e sempre trabalhamos em multinacionais. Tínhamos um ótimo cargo executivo, mas após a maternidade vimos no empreendedorismo a chave para termos mais tempo com nossos filhos. A partir de nosso olhar de mãe, unido com nossa vasta experiência profissional em análises de riscos financeiros e operacionais, passando por implementações de melhorias de processos complexos, vimos que o mercado precisava de melhores soluções em produtos para situações difíceis e caóticas que uma família passa.

2. Como é formatado o seu modelo de negócios?

Criamos soluções inovadoras e únicas para facilitar a vida das famílias com crianças. Já são mais de 30 produtos, os quais produzimos e vendemos através do nosso próprio e-commerce. Acreditamos que todas as famílias devem ter uma vida mais leve com mais amor e menos caos, o que temos levado através destes produtos e de nosso movimento social começado em novembro de 2018.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Não tínhamos a menor dúvida sobre a decisão de empreender. O mais difícil foi verbalizar e ter a conversa com a família. Como muitas pessoas já passaram, é sabido que há o pensamento que pode se estar jogando uma carreira de lado. Entretanto, tivemos muio apoio e

seguimos com coragem e perseverança. Ainda assim, começamos devagar e testando nosso modelo de negócio e aceitabilidade de nossas inovações, e fomos vendo que o mercado estava pronto para aceita-las e enxergava o valor das mesmas.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Tivemos já muita dificuldade com isto, e começamos a nos questionar muito sobre o equilíbrio apenas aparente que vivíamos. Antes de ter filhos já é difícil ter uma equação entre vida pessoal, profissional e na vida a dois…e ao colocar mais um pilar (filhos), a maioria perde a sanidade e o caos se instaura. Analisando isso, vimos o impacto enorme não somente à mulher, mas às familias, e ao maior legado que queremos deixar: nossos filhos. Começamos a buscar respostas, estudando mais o assunto, e em novembro lançamos nosso movimento + Amor e – Caos. O objetivo é o equilíbrio pós maternidade, e sermos uma rede de apoio. Temos estudado diversos aspectos que impactam na rotina, mas o principal para uma mãe é não ter o sentimento de culpa, e mudar a mentalidade de não tirar tempo para si (fundamental para que se consiga ter equilibrio em todos os demais pilares).

5. Qual o seu maior sonho?

Nosso maior sonho é levar nossa mensagem do + Amor e – Caos à todas as mães, não apenas do Brasil! O mundo precisa de mais equilíbrio. Sem isso, não conseguiremos ter um amanhã melhor. Fundamental entendermos como isso impacta nossa vida e em como estamos formando nossos filhos para o futuro.

6. Qual a sua maior conquista?

Estamos felicíssimas já com o impacto que temos conseguido com nosso movimento! E claro, também com os produtos. Hoje já são quase 9mil famílias que usam nossas soluções, sem falar que estamos presentes em muitos restaurantes da rede Coco Bambu e no Hard Rock Cafe Brasil (utilizam de nossos assentos infantis ao invés dos cadeirões. Uma parceria que deu super certo, pela inovação, originalidade e modernidade presentes).

7. Livro, filme e mulher que admira

Temos lido muitos livros, mas recomendamos muito o livro “O milagre da manhã”. Nos impactou e ajuda realmente a ter melhor equilíbrio e uma vida mais realizada. Gostamos muito também dos livros, podcast e palestras do Tony Robbins. Admiramos muito a Oprah Winfrey, pela sua força e empreendedorismo.