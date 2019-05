Nossa Mulher Positiva é Franceli Rocha; Consultora de Imagem e Estilo; Fundadora da Empresa FR Consultoria de Imagem, trabalha com Imagem Pessoal há mais de 4 anos.

Com uma visão humanista, atualmente trabalha com o empoderamento de mulheres, que buscam melhorar sua autoestima e se preocupam com a imagem que transmitem.

1. Como começou a sua carreira?

Comecei trabalhando como Fonoaudióloga, sempre atuando com Reabilitação Auditiva, ajudando pessoas na missão de ouvirem melhor, o mínimo de som que fosse possível e durante 14 anos este sempre foi o meu foco, ajudar o maior número de pessoas.

Há 4 anos, iniciei minha transição de carreira como Consultora de Imagem e Estilo, queria ajudar as pessoas de uma outra forma, não menos importante do que Reabilitar a audição, mas como missão de cuidar e empoderar as mulheres que me cercam.

E assim aconteceu, hoje sou Coaching de Imagem e ajudo mulheres a se amarem mais e levantarem a sua autoestima.

2. Como é formatado o modelo de negócios da FR Consultoria de Imagem?

Hoje a FR Consultoria de Imagem obtém alguns serviços como:-Coaching de imagem;

-Análise de cores;

-Workshop e Palestras

-Dress Code Empresarial

-Personal Stylist

A ideia é aprimorar a imagem pessoal e/ou profissional;

Auxiliar pessoas que sentem dificuldade na hora de escolher o vestuário e acabam sempre usando as mesmas peças do armário; Dificuldades de adequar seu estilo ou sentem insegurança em determinadas ocasiões; Buscam transição e renovação, e querem que sua imagem acompanhe essa mudança; Desejam apresentar-se de forma coerente com a mensagem que buscam transmitir; Querem melhorar sua interação no âmbito profissional.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acredito que seja no momento da transição de carreira, ficamos perdidas, o medo invade e nos questionamos se estamos tomando o rumo certo. Mas sou uma pessoa muito positiva, acredito que toda mudança vem para melhor e eu tinha 2 opções: ficar chorando ou erguer a cabeça e falar: “Vai dar certo”! E está dando… Estou aqui hoje!

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal X vida corporativa/empreendedora?

Sou uma pessoa muito organizada, tento cronometrar tudo, tempo para os filhos, casa, família… mas tenho que ter o meu momento. Hoje, eu consigo ter tempo para meditar , algo que sempre sonhei em fazer por mim, academia, me alimentar melhor, e tempo para o meu trabalho, com foco e horário de começo, meio e fim do dia.

5. Qual o seu maior sonho?

Como carreira é ver meu nome vinculado à algum livro/documentário de empoderamento feminino, de auto ajuda feminina. Sonho pessoal, é que minha família se orgulhe da pessoa que me tornei.

6. Qual a sua maior conquista?

Sem dúvidas a maternidade, a maior e mais linda de todas.

7. Livro, Filme e mulher que admira?

Livro: Vou citar um que estou lendo agora do Eduardo Ferraz – Gente Que Convence

Filme: Sou canceriana, romântica que chora em histórias de amor.

Mulher: Referência da Moda Brasileira, Constaza Pascolato.