Nossa Mulher Positiva é Flavia Pires- apaixonada por cultura e viagens. Com uma bagagem de 70 países visitados, hoje passa mais da metade do ano viajando e descobrindo novas experiências. Foi aluna por uma década de Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Jaime Spitzkovsky o que lhe deu uma grande bagagem de conhecimento, sempre equilibrando a vida familiar, um casamento de 23 anos e dois filhos adolescentes.

1- COMO COMEÇOU SUA CARREIRA?

Tenho formação em moda e trabalhei muitos anos no meio. Sempre viajei muito, desde pequena, sou filha de uma ex comissária nos anos 60 que tinha literalmente “rodinhas nos pés”e minha mãe sempre me levou pra cima e pra baixo nas suas andanças. Anos depois trabalhando com moda em uma época que não tínhamos nem a Vogue no Brasil ainda, era obrigada a viajar ao menos 6 vezes ao ano para me atualizar no setor. Após um período sabático para cuidar dos meus filhos, hoje com 18 e 19 anos e trabalhar um tempo na extinta Daslu, comecei a fazer cursos na Casa do Saber em 2007 e conheci um dos meus professores na época, o Leandro Karnal, então professor de história. Montamos um grupo de estudos em casa com algumas amigas e não paramos mais. A primeira viagem juntos foi em 2009 pra China e dali, rodamos o mundo, foram 8 viagens pela Ásia, quase 20 países, estudando as civilizações, religiões e culturas. Ali, um mundo novo se abriu completamente pra mim, que sempre fui encantada por distintas culturas e sua história. Nosso curso durou 9 anos e foi de extrema relevância na minha vida. Eu descobri ainda mais a paixão por viajar e em 2012 comecei a escrever o Blog Flavia Pires Explora. Sempre adorei e fui generosa em compartilhar dicas. Sou muito conectada à moda, artes, gastronomia, além de uma pessoa extremamente organizada. Voltava das viagens com listas enormes de tudo o que era relevante e o que não podia faltar naquele destino. O blog nasceu já famoso, todos os amigos agradeceram em ter que parar de me pedir dicas pontuais, estava tudo ali armazenado por categoria. Há quase sete anos eu embarquei nessa viagem do blog e nunca mais parei. Sede de conhecimento do mundo é o que me move e me alimenta.

2- COMO É FORMATADO O MODELO DE NEGÓCIOS DA FLAVIA PIRES EXPLORA?

Da mesma forma que o blog me nutre de conhecimento, ele hoje, poderia ser mais rentável. É o tipo de negócio difícil de monetizar. Muitas “parcerias”, muita visibilidade, mas poucos rendimentos. Minha base de sustentação são as palestras, onde valorizo temas diferenciados como “A História da Joalheria Indiana”onde contei toda a história dos Marajás e sua cultura na ourivesaria para uma importante joalheria, “Viagens de Transformação”onde eu conto os detox e Votos de Silêncio que costumo fazer com freqûencia na Índia ou também uma conhecida marca de roupas lançou uma coleção inspirada na Turquia, fiz palestras para as clientes linkando a coleção com a história e meu conhecimento sobre a Turquia. E por aí vai… temas que envolvam conhecimento histórico e muitas milhas rodadas pelo mundo, acabei de completar 70 países visitados.

O site é www.flaviapiresexplora.com.br

3- QUAL FOI O MOMENTO MAIS DIFÍCIL DA SUA CARREIRA?

Já pensei algumas vezes em desistir do projeto. Talvez por ele não ser tão rentável quanto eu gostaria e em muitos momentos, quando acumulam dezenas de matérias para escrever, com conteúdos absurdos, onde eu levo cerca de 8 horas por dia no computador escrevendo, editando fotos, algumas vezes eu já pensei em desistir. Há algum tempo não tenho pensado mais nisso e tenho buscado novas formas de rendimento para este ano que está começando, ainda que com um tonelada de matérias atrasadas para escrever…

4- COMO VOCÊ CONSEGUE EQUILIBRAR SUA VIDA PESSOAL X VIDA COORPORATIVA/EMPREENDEDORA?

De uma forma geral, concilio muito bem. Como contei antes, sou extremamente organizada e me cerquei de bons funcionários que comandam minha casa de uma forma muito eficiente. Criei meus filhos sem sentimento de culpa. A culpa é o nosso pior inimigo. Eu sempre viajei livre de culpa de deixá-los. Fui criada assim, mais qualidade, do que quantidade. Minha mãe sempre trabalhou muito e eu era filha única, de pais separados desde os 3 anos de idade. Cresci com esse conceito dentro de mim, o que facilitou tudo. Além disso, tenho um marido que é o meu maior incentivador e que fica no comando quando eu me ausento por mais tempo.

5- QUAL SEU MAIOR SONHO?

Dentro do que escolhi fazer, é dar sempre o meu melhor. E ter saúde pra continuar desbravando o mundo. Acabei de completar 70 países visitados, a meta é dobrar este número até o fim da vida. Mas sempre com muita calma. Minhas viagens são meticulosamente planejadas, demoradas, eu gosto de conhecer um país a fundo. Me preparo meses antes com muita leitura, filmes e tudo o que envolva aquele destino.

6-QUAL SUA MAIOR CONQUISTA?

A de conciliar a vida pessoal e o trabalho de uma forma bacana, ver meus filhos bem criados e cidadãos do mundo. Eles já conhecem 20 países com tão pouca idade e tem a mesma sede de conhecimento que a minha. Consegui transmitir isso a eles e me orgulho disso.

7-LIVRO, FILME E MULHER QUE ADMIRA

Que pergunta difícil… são tantos… mas um livro que me marcou muito foi o Sari Vermelho, do espanhol Javier Moro, que me fez adorar ainda mais a Índia e suas realidades tão diferentes. Um filme, acho que seria A Lista de Schindller, me tocou profundamente. Aprendi a gostar de filmes de guerra, são verdadeiras aulas de como a humanidade sobreviveu à tantas desgraças. Um exercício de superação de tantas civilizações, a história do mundo. E uma mulher que eu admiro muito e é o retrato do momento em que vivemos atualmente, é a Malala. Uma sobrevivente paquistanesa que quase foi morta pelo Talibã aos 16 anos e hoje está aí, lutando pela educação e direitos humanos. Uma história de força e superação.