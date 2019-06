Nossa Mulher Positiva é Flavia Pacheco, mãe, empresária e empreendedora. Formada em relações públicas, passou por grandes empresas como Scania, Câmara de Comércio Brasil EUA e agências de RP. Há 20 anos abriu a Spoke Relações Públicas e se especializou no mercado de turismo de luxo, lifestyle e eventos.

1. Como começou a sua carreira?

Fiz faculdade de Relações Públicas na Cásper Líbero e no último ano fiz estágio no Departamento de Relações públicas da Scania, multinacional Sueca de produção de caminhões. Foi uma experiência muito importante para minha vida profissional e onde tive pela primeira vez contato com a área internacional, algo que me seguiu por toda carreira até hoje. Depois da Scania trabalhei em agências de RP multinacionais e fui para Nova Iorque estudar marketing e trabalhei no Lincoln Center for the Performing Arts no departamento de marketing da área de Jazz e música clássica. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Tenho saudades! Qdo voltei fui trabalhar na Câmara de Comércio Brasil EUA e logo depois abri minha agência que tem o expertise de atender clientes fora do Brasil, marcas internacionais das mais diversas áreas. Há 10 anos me especializei no mercado de turismo de luxo e lifestyle.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Spoke Relações Públicas?

Minha agência, a Spoke Relações Públicas tem exatamente 20 anos. Já passamos por várias fases do mercado de relações públicas e marketing. Quando comecei éramos chamados de assessores de imprensa (eu nunca me chamei assim) e os jornalistas eram os mais cotados para essa profissão. Hoje tudo mudou e a profissão relações públicas é mais respeitada e realizada com mais exatidão, de maneira macro, não apenas distribuidores de releases. Penso que o mundo da moda ajudou muito essa transformação pois colocou em destaque dos RPs das marcas internacionais e as mídias sociais complementaram essa mudança. Hoje nós não ficamos apenas atrás das câmeras para que nossos clientes apareçam, mas tb somos parte do branding dos nossos clientes. Eu sempre tive muito orgulho de ser relações públicas. As mudanças nos últimos anos foram profundas e quase inacreditáveis, mas sou geminiana e gosto de mudanças, me adapto e saio nadando!

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Em 2001 quando houve o atentado de 11 de setembro eu atendia grandes empresas multinacionais farmacêuticas, tinha cerca de 30 funcionários e um andar inteiro de escritório. O mercado teve uma retração impressionante, perdemos clientes muito rápido e eu perdi um apartamento, fruto de anos de trabalho. Tive que mandar embora e indenizar meus funcionários. Foi difícil, mas não desisti, mas fiquei mais pé no chão e cautelosa. Um grande aprendizado e amadurecimento. Muita resiliência e um tanto de sorte me levaram a outro mercado, o do turismo de luxo e lifestyle. As mudanças não são fáceis, as vezes traumáticas, mas o resultado é sempre melhor!

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

As vezes não consigo!! No ano passado fiz um curso de meditação incrível e essa prática vem me ajudando muito a me organizar melhor e inserir práticas e hábitos mais saudáveis e a ser uma pessoa mais tranquila e feliz! Tenho um filho de 6 anos e agora que ele está integral na escola tem sido mais fácil me cuidar um pouco mais. Viajo bastante, mas nunca por mais de 10 dias e sempre com intervalos. Prezo muito a rotina com minha família e no meu escritório. Qdo tenho viajes seguidas minha saúde reclama. Além disso, sempre optei por não ter baba no final de semana ou a noite, isso teve um preço para mim e meu marido, mas valeu muito a pena pois o convívio com meu filho é maravilhoso, é o que me alimenta.

5. Qual o seu maior sonho?

Viajar de férias e desligar com minha família. Isso é um luxo que não tenho neste momento. Estou sempre ligada e apesar de viajar muito ao redor do mundo, estou sempre trabalhando. Mas a meditação me ajudou a entender como me organizar e inserir esses momentos de maneira mais tranquila. Vou conseguir chegar lá e desfrutar dos lugares por onde já passei, de férias!

6. Qual a sua maior conquista?

Meu filho. Sem dúvida nenhuma é o meu tesouro mais precioso, tive filho bem tarde, planejei ter uma vida tranquila, com mais tempo quando tivesse um filho, mais tranquilidade financeira, após ter trabalhado tanto por tantos anos. Mas a vida não quer saber dos nossos planos, ela simplesmente acontece. Qdo tive o Gustavo, meu marido perdeu sua empresa. Com um bebê de 1 ano e meio, intensifiquei meus projetos e viagens no turismo de luxo. Nessa época ganhei um dos meus maiores clientes e viajei o mundo todo a trabalho, sempre com o apoio da minha mão e do meu marido. Foi difícil, quem é mãe sabe o quanto é duro deixar os pequenos para trás e viajar, mas tenho muita sorte de amar o que eu faço para viver.

7. Livro, filme e mulher que admira

Adorei a série de livros “As sete irmãs” de Lucinda Riley

Admiro minha mãe, muito! Sou fã e seguidora (mesmo antes do facebook e instagram)