Nossa Mulher Positiva é Fernanda Takla; fundadora da Ski Explore Travel, uma operadora de viagens especializada em destinos de neve. Em mais de três anos de atuação, a empresa já é uma das que mais crescem no segmento no país, afinal, ela é formada por experts que amam viajar e esquiar.

Como começou a sua carreira?

Sou advogada de formação e trabalhei muitos anos com direito tributário. Meu marido já tinha uma agência de viagens e abri um segmento especializado em viagens para neve pois amo viajar e sou viciada na neve. Tenho 3 filhos e acho que a neve é uma viagem que envolve segmentos importantes na vida das pessoas: família, amigos, contatos, restaurantes, e destinos bacanas.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Ski Explore Travel?

O diferencial da Explore Travel é realizar viagens personalizadas para cada um, com atividades únicas em cada destino escolhido. Agora, tratando-se do destino neve, por ser uma viagem que envolve além do destino e do hotel, muitos serviços como LIFTS, equipamentos, aulas, nosso diferencial é oferecer experiências únicas com conforto e segurança . Nosso cliente encontra a viagem perfeita adequada ao seu gosto e bolso, já chega com tudo previamente reservado com tarifas muitas vezes bem melhores que as disponíveis online, professor que fala a português, supermercado feito no caso dos condomínios…

A primeira etapa é traçar o perfil do cliente para orientar-lo ao destino mais adequado. Como são muitas opções, eu já fui pessoalmente a mais de 20 resorts de neve nos EUA, Canadá e Europa, visitei vários hotéis e condomínios, acaba facilitando todo o processo para que a viagem seja incrível.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento em que abri mão de uma carreira de 12 anos na advocacia tributária e fui me dedicar exclusivamente ao turismo.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Isso não é fácil, mas em função do meu trabalho, sou 24hs mãe e empresária. Não tenho aquilo de que bom chegou o final de semana ou o feriado…Estou sempre viajando a trabalho ou lazer, sempre sendo Super Mãe, sempre atendendo meus clientes com maior prazer! AMO minha vida assim!!!

5. Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho é mais paz e solidariedade no mundo. Também que as pessoas ajudem umas às outras a alcançar seus objetivos trazendo mais felicidade e realização a todos.

6. Qual a sua maior conquista?

Minha maior conquista é em pouco tempo ter muito reconhecimento no segmento de neve e poder levar meus filhos sempre para esquiar em lugares incríveis, sendo recebida maravilhosamente bem pelos destinos como reconhecimento do nosso trabalho.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Tem muitos filmes que admiro, os últimos que gostei muito foram Antes de Partir e Heal.

Admiro a minha mãe que me ensinou a sempre pensar positivo e ver o lado bom de tudo.