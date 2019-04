Nossa Mulher Positiva é Fernanda Moura, dentista. Aos 36 anos e depois de 2 gestações, com 1,60m, chegou aos 100kg. Depois de ter problemas emocionais, físicos e de ser encaminhada para cirurgia bariátrica, ela decidiu mudar sua vida. A receita? Determinação. Depois de 8 meses, ela havia perdido 35kg, sem cirurgia.

1.Como começou a sua carreira?

Tive 2 filhos, ambos foram cesárea. Engordei 30 kg na primeira gestação (tenho 1,60m) e passei os três anos seguintes tentando emagrecer. Depois de todo esse tempo havia perdido 10kg, mesmo amamentando. Depois desse período, engravidei da minha segunda filha. Após a segunda cesárea, fiquei 4 meses sem poder praticar atividade física, por ordens médias.

Neste período, de 90kg cheguei a pesar 100kg. Sentia muita dor nas pernas, não conseguia usar salto-alto (o que eu adoro), tinha muito problema de circulação e precisava fazer a obstrução das veias. No mesmo período, fui comprar um maiô e o tamanho XG não me serviu. Comecei a ficar depressiva, pois sentia que só engordava. Busquei ajuda médica, que por sua vez me receitou remédios para tratar os sintomas da depressão, mas recusei. Entendi que era um processo que deveria passar, vencer e tirar o melhor aprendizado disso.

2.Como começou o seu processo de emagrecimento?

Quando cheguei aos 100kg, o médico me disse que precisava passar por uma cirurgia bariátrica. Sabia que estava acima do meu peso, mas nunca achei que chegaria a esse ponto, sempre achei que estava no controle de alguma forma. Algumas pessoas da minha família já tinham passado pelo procedimento, eu sabia quais seriam os riscos e optei por não fazer. Começou aí a minha nova rotina. Em seis meses, cheguei aos 64kg.

3.Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foram duas principais dificuldades: a primeira foi controlar a vontade de comer e fazer uma reeducação alimentar, pois nunca gostei de frutas e proteína como carne e ovo; a segunda foi a falta de condicionamento físico para fazer as aulas de Strong By Zumba. Optei por esse método, duas vezes por semana, pois é um treinamento de alta intensidade, que exercita o corpo todo em apenas uma hora. É uma modalidade fitness da empresa Zumba, que foi lançada há 3 anos globalmente. Apesar do nome, não é uma aula de dança. É um treinamento de alta intensidade, que utiliza apenas o peso do corpo, além de trabalhar o condicionamento muscular, cardio e treinamento pilométrico. Seu grande diferencial são as músicas exclusivas, elaboradas com base nos movimentos já existentes – o inverso de uma aula de dança, quando os movimentos são desenvolvidos com base na música. (Aqui está o vídeode uma aula demo, caso queira ver como funciona).

4.Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Controlando o tempo, aproveitando melhor o meu tempo. Programava todos os momentos do dia, para não perder nenhum – desde acordar até dormir. É importante estabelecer uma rotina.

5.Qual o seu maior sonho?

Que a minha história incentive outras pessoas a perder peso. Depois que as pessoas do meu convívio viram os meus resultados, formamos um grupo de pessoas que eram sedentárias, em torno de 30 integrantes e há meses trocamos dicas de alimentação saudável, marcamos de fazer atividade física juntos, enviamos inspirações, etc.

6.Qual a sua maior conquista

Minha maior conquista foi perder 35kg, em 6 meses, sem cirurgia.

7.Livro, filme e mulher que admira

Livro – Joyce Meyer – coma e fique em forma

Mulher que admiro – Patrícia Gochomoto, minha personal trainer e professora de Strong By Zumba, que sempre me incentivou a não desistir

Filme – os miseráveis