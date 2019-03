Nossa Mulher Positiva é Fátima Pissarra, formada em Jornalismo e em Psicologia e possui pós-graduação em Marketing e Gestão de Projetos. Com mais de 20 anos de carreira, Fátima tem movimentado o mercado artístico e musical por seus projetos inovadores e transformadores, e é responsável por lançar a carreira musical da Cleo e por emplacar o fenômeno Pabllo Vittar.

A diretora geral de operações e sócia na Music2, empresa que foi representante da Vevo no Brasil por 8 anos, e hoje é uma das maiores empresas do Brasil de soluções 360° em música e entretenimento para marcas. Conhecida por sempre estar envolvida em áreas de inovação e empreendedorismo, e por desenvolver novas linhas de negócios dentro da área de música e entretenimento, Fátima também opera a Mynd, empresa de agenciamento artístico de talentos e influenciadores para o mercado publicitário. Além disso, Fátima também é mãe de Carolina de 10 anos, e Luiz e Beatriz, gêmeos de 4 anos.

Como começou a sua carreira?

Acho que foi diretamente quando me formei, sempre pensei em ter uma carreira e fui desenhando meus passos e objetivos profissionais em cima disso. Meu primeiro trabalho foi em uma agência digital em Salvador, fiquei durante 1 ano e depois já vim para a startup da BCP, operadora de telefonia celular, cuidar de toda parte digital. De lá acabei cuidando também de produtos, o que me ampliou a expertise em todo desenvolvimento e linha de produtos, tendo uma visão mais abrangente do marketing. De lá fui para o Terra, cuidar de produtos para celular, e pra Nokia, onde atuava como gerente de produtos e depois como Diretora de Publicidade para celulares, área que desenvolvi e lancei que vendia espaços para marcas dentro dos celulares da Nokia.

Como é formatado o modelo de negócios da Mynd / Music2?

A Music2 é uma empresa especializada em música, conhecemos e temos muita experiência em toda cadeia da música, burocracias, players, tudo que envolve o universo do entretenimento musical. Hoje no mercado somos os maiores especialistas nisso, temos grande conhecimento de gêneros, artistas, processos e procedimentos para qualquer marca trabalhar com música.

A Mynd veio desse expertise da Music2, para cuidar do agenciamento exclusivo de artistas para marcas, iniciamos com agenciamento de cantores, e hoje contamos com mais de 20 nomes dos maiores cantores do mercado brasileiro, como Preta Gil (nossa sócia) Pablo Vittar , Ludmilla, Luan Santana e Sorriso Maroto. Há 6 meses ampliamos para influenciadores em geral, também desenvolvendo projetos sob demanda, o que nos possibilitou um grande conhecimento devido a toda atuação com entretenimento desenvolvida em 10 anos de atuação da Music2.

Como começou a trabalhar com música? Este sempre foi um objetivo seu?

Com certeza todo mundo ama música. Eu comecei a trabalhar bem cedo, eu cuidava de Ring Tones, que foi o primeiro produto de música para celulares, com isso tive que entender toda parte de direitos autorais, fonográficos, conhecer as editoras e gravadoras, disso também comecei a trabalhar com conteúdos embarcados em celulares, o que me deu muito contato com empresários do ramo. Música é uma super paixão mundial, e é muito legal mesmo trabalhar nessa área, porém é uma área que precisa de muito conhecimento, estudo e dedicação, não é fácil, temos muitos players envolvidos em qualquer projeto de qualquer tamanho, e a falta de conhecimento e expertise pode derrubar uma campanha milionária. Ter desenvolvido essa expertise em música, me ajudou muito a ser uma profissional diferenciada, e junto a isso trabalhar com algo que toca as pessoas, emociona e faz parte dos momentos de alegria.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Olha sinceramente nenhum, qualquer momento difícil eu sempre agradecia porque via como grande aprendizado para ser uma profissional melhor, eu sempre via o desafio como uma coisa boa pra mim, alguém que me contrariava, eu via como uma forma de me tirar do lugar comum, me fazer pensar fora da caixa pra ir além, nunca vi nada como “difícil”. Claro que não são todos os momentos de alegria, temos muitas barreiras e pedras pelo caminho, mas com certeza tudo isso me ajudou a ser a profissional mais qualificada que sou hoje.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

É muito difícil pensar num equilíbrio da forma como as pessoas pensam, eu simplesmente amo meu trabalho, então pra mim é como algo pessoal, chegar em casa e pensar em projetos, falar com artistas, criar coisas novas é uma entrega também pessoal. Eu não divido os mundos, meus filhos estão sempre em shows, vão comigo para todos os lados, meus agenciados viram amigos, estão sempre lá em casa, pensamos em coisas novas durante todos os momentos. Minha vida pessoal anda em conjunto com minha vida profissional.

Qual o seu maior sonho?

Meu sonho é o que eu realizo no dia a dia mesmo, eu penso e faço, não tenho medo e nem amarras. Eu quero fazer algo que seja diferenciado, que entregue algo para as pessoas, tanto para quem trabalha diretamente comigo como para as pessoas em geral. Cada micro coisa que faço estou pensando nisso, como deitar a cabeça e pensar que o que eu faço seja útil para mudar um pouco o mundo para melhor.

Qual a sua maior conquista?

Eu vejo praticamente cada dia como uma grande conquista, tudo que aprendi em todos os empregos que tive, eu comecei a Music2 dentro da sala da minha casa com minha amiga, e hoje tenho 60 funcionários e a maior empresa de projetos de música para marcas do mercado brasileiro, agencio mais de 20 dos maiores cantores do Brasil, isso tudo pra mim aconteceu dentro de muitas micro conquistas, que se somam e tornam o que sou hoje, tanto profissionalmente como pessoalmente com minha casa, meus filhos e minha família.

Livro, filme e mulher que admira

Eu amo todas as mulheres, só de serem mulheres pra mim tem importância diferenciada, por possuirmos justamente esta faceta multitarefa, e por carregarmos com a gente uma sensibilidade, um poder de cuidar do próximo. Admiro todas as mulheres do meu time, são especiais e poder conviver com elas me ajuda a crescer e me melhorar. Mulheres que fazem e acontecem, trabalham, se fazem diferenciadas. Amo todas. Neste momento meu hobby é ver a novela Espelho da Vida, eu sou espírita e essa novela é simplesmente maravilhosa, não perco um capitulo, chego em casa e assisto no GloboPlay.