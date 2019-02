Nossa Mulher Positiva é Fabiana Oliveira; fisioterapeuta, especialista em disfunções

temporo-mandibulares, desenvolvedora de método exclusivo para tratamento de

pacientes. Após se especializar na área, Fabiana investiu para ter uma clínica e se

tornou referência no ramo. Hoje, além dos atendimentos, ela ministra um curso para

capacitar fisioterapeutas em todo o país com seu método inovador.

Como começou a carreira?

Eu era atleta de vôlei durante a época do colégio e durante essa fase da vida já

prestava atenção no trabalho dos fisioterapeutas e da importância dessa profissão

para a reabilitação das pessoas. Fiz a faculdade em Mogi das Cruzes, no interior de São

Paulo. Apesar das dificuldades de viver sozinha em outro estado, tive todo o apoio da

minha família para estudar e seguir meu sonho.

Comecei minha carreira de fisioterapeuta trabalhando em clínicas esportivas e de

ortopedia e times de base. Fui me apaixonando cada vez mais e, um ano depois de

formada, fiz minha primeira especialização em disfunções musculoesqueléticas. Na

época da faculdade, eu ouvi falar muito pouco em DTM (disfunções

temporomandibulares), mas depois de começar a trabalhar vi a necessidade de buscar

cursos na área para um melhor atendimento. Ao mesmo tempo, percebi a

possibilidade de me diferenciar no segmento.

O resultado de apostar nessa especialização foi bastante satisfatório já que hoje eu

tenho estabilidade, sou reconhecida no mercado e tenho o apoio de outros

profissionais me indicando para seus pacientes.

Como é o trabalho que você realiza e qual o papel da fisioterapia no tratamento de

pacientes?

Meu trabalho no geral é reabilitar e devolver a função total ou parcial daquilo que foi

comprometido. Fazer isso é algo que, para mim, não tem preço. Recuperar os

movimentos de uma pessoa que chega na clínica na cadeira de rodas e fazer ela andar,

melhorar a qualidade de vida de paciente acamado, tirar a dor e o desconforto de

quem não consegue abrir a boca, mastigar ou falar é algo que faz meu coração se

encher de orgulho da minha profissão. Sobre o meu curso, que está formando outros

fisioterapeutas nessa especialidade, é muito gratificante saber que o conhecimento

está se propagando e ajudando mais e mais pessoas.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi quando sai de uma multinacional que estava passando por um reestruturação, em

meio a uma instabilidade financeira, estava na minha zona de conforto e tive que

começar a pensar em ter meu próprio negócio e me diferenciar no mercado de

trabalho. Demorou três anos para eu conseguir me estabilizar com a minha clínica.

Foram anos difíceis, de muita persistência e luta. Mas apresentando meu trabalho para

diversos profissionais e levando ao paciente um atendimento de qualidade, eu

consegui chegar onde estou hoje e ter a certeza de que estou no caminho certo.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa /

empreendedora?

Não é uma tarefa fácil, até porque viajo bastante, mas sou extremamente organizada.

Minha vida é muito controlada com agenda e horários. Procuro ser fiel com os

compromissos, até mesmo para ter minha vida pessoal preservada.

Qual o seu maior sonho?

Diariamente eu venho alcançando meus sonhos e, a cada dia, eu coloco novas metas e

novos objetivos para conquistar. O maior deles é continuar contribuindo com meus

pacientes, tirando a dor de quem sofre. Isso é o que me move para crescer

profissionalmente a cada dia.

Qual a sua maior conquista?

Minha maior conquista é ter a minha clínica e a minha condição financeira. Ambos são

sonhos que eu nem imaginava que iriam se concretizar. Sou muito grata a todas as

pessoas que um dia passaram em minha vida para ajudar na minha evolução

profissional e pessoal.

Livro, filme e mulher que admira.

Meu livro preferido é O Pequeno Príncipe, pois desde que li pela primeira vez entendi

que só com o tempo é possível dar o devido valor a um objeto ou alguém, que a

essência de cada um precisa de um tempo para ser entendida e que quanto mais

paciência temos, mais importante essa relação se torna.

O filme Pantera Negra para mim é um dos melhores dos últimos tempos. Em 2018, a

Marvel trazer um filme de super-heróis negros gera uma representatividade que eu

não tive nem na infância, nem na adolescência. Essa representatividade mostra que é

possível estarmos na frente das televisões, liderando uma multinacional, chefiando

grandes hospitais, que somos capazes de alcançar nossos objetivos. Eu acho que foi

um divisor de águas, até mesmo para as crianças dessa geração se sentirem

representadas.

A mulher que mais admiro é Maria Aparecida Ferreira Oliveira, minha mãe. Pela garra,

pela força, pela educação que me deu e por tudo que me tornei até hoje, tenho

enorme admiração e gratidão é por ela. Se eu me tornar dez por cento da mulher que

ela é hoje eu já estou muito feliz.