Nossas Mulheres Positivas desta semana são Emily Ewell e Duda Camargo que juntas criaram a Pantys, marca pioneira que promete transformar definitivamente o comportamento feminino no Brasil, apresenta o conceito de calcinhas absorventes, em um mix de tecnologia, modernidade, design, saúde e sustentabilidade. Pensada por mulheres conscientes para um público que sabe o que quer. O principal objetivo da Pantys é melhorar a qualidade de vida das mulheres, proporcionando mais liberdade de movimento e conforto. O período menstrual normalmente vem acompanhado de alguns fatores físicos e emocionais que têm o poder de impactar o dia a dia da mulher. A ideia é tornar a rotina mais simples e mudar a relação do universo feminino com o fluxo menstrual.

1) Como surgiu a ideia de criar a Pantys?

Emily – Depois de vermos o sucesso das calcinhas absorventes nos EUA e fora do país, pensamos que essas também poderiam ser uma ótima opção para revolucionar o mercado brasileiro e se tornar a primeira marca de calcinhas absorventes no Brasil. Grande parte das mulheres brasileiras não se mostrava completamente satisfeita com os retentores menstruais que haviam no mercado na época, sem contar com a quantidade de lixo sendo descartada. Diferente do mercado americano em que as mulheres usam em sua maioria (80%) o absorvente interno/tampon e utilizam a calcinha como um back-up para evitar problemas com vazamentos, o mercado aqui, 70%, é muito mais propício aos absorventes externos/comuns, ou seja, precisaríamos de uma calcinha muito mais absorvente. O grande desafio então era adaptar a calcinha às preferências e necessidades da mulher brasileira, mas achamos que o resultado não poderia ter sido melhor: desenvolvemos um produto com um mix de funcionalidade, design, higiene, sustentabilidade e com 2x mais absorção do que as marcas de fora.

2) Como este produto é melhor do que os absorventes que existem no mercado?

Duda – O grande diferencial da experiência com a calcinha é o conforto e a sensação de liberdade durante os dias menstruada. É um produto ainda mais higiênico que os absorventes comuns, isto pois, a camada da calcinha que fica em contato com a pele é de fibras naturais, hipoalérgica e antimicrobial, matando as bactérias e evitando alergias – um problema enfrentado por muitas brasileiras. Nosso objetivo é fazer com que as mulheres possam tratar a menstruação de forma mais leve – recebemos muitas mensagens com depoimentos de nossas clientes dizendo que “esquecem que estão menstruadas quando usam a pantys” – e acompanhar essa mudança da mulher em relação ao próprio corpo/organismo durante esses dias é algo muito gratificante para nós. Outro ponto importante é que ao utilizar a pantys você também estará ajudando o planeta, já que ela tem uma durabilidade de aproximadamente dois anos – diminuindo o impacto ambiental ao poupar certa de 500 absorventes descartáveis no lixo por ano.

3) Quais são os danos que os absorventes normais causam ao meio ambiente?

Emily – Quando eu estava amamentando usei mais de um pacote por semana de absorventes descartáveis para os seios. Cada vez que ouvia um bebe chorando, ria ou passava por qualquer emoção forte havia o risco de sair leite sem controle e molhar minha blusa. Para evitar isso, uma mulher tem que usar dois absorventes de uma só vez, um por peito, e todos os dias durante o tempo de amamentação (1-2 anos). Neste caso, a mulher utiliza no mínimo (usando 2 por dia e 2 por noite) ~120 absorventes por mês ou 1440-2880 absorventes que vão para o lixo durante esse período (sem contar com R$1000 – R$2500 de custo). A maternidade é uma grande mudança na vida de uma mulher e nos dá a oportunidade de pensar nas possibilidades que temos em criar e desenvolver produtos que possam melhorar o futuro de nossos filhos e do nosso planeta.

4) Quais são os maiores concorrentes?

Duda – Essa categoria de produto é nova no Brasil e também no mundo! Acabamos recebendo muitas comparações com as marcas de fora que estão há mais tempo no mercado. Entretanto, sempre tivemos a preocupação em criar um produto que fosse melhor mundialmente, tanto ao lado de funcionalidade, como de conforto e estilho – com aproximadamente 2x a absorção das marcas estrangeiras.

5) Como surgiu a ideia de lançar o primeiro sutiã absorvente de amamentação do mundo?

Emily – Isso é uma coisa difícil para achar por pesquisa! Antes mesmo de lançar a pantys, tive a minha filha Alice e me surpreendi com a quantidade de absorventes mamários descartáveis que comprei. Amamentei minha filha e, nesse período, utilizava mais de um pacote por semana. Foi nesse momento que desejei ter um sutiã que tivesse a mesma função para que me sentisse mais confortável e não agredisse o meio ambiente. Depois que lançamos a pantys recebemos muitas perguntas de mães novas querendo uma calcinha pós-parto e foi aí que surgiu a ideia do kit. Queremos estar presente nos momentos especiais da vida de uma mulher e isso inclui a maternidade. Hoje somos a primeira marca do mundo a lançar um sutiã absorvente!

6) Qual a sua maior conquista?

Duda – A maior conquista é ver o impacto que estamos criando na saúde e nas vidas de mulheres! É muito especial ter a oportunidade de melhorar a qualidade de vida e quebrar os padrões que envolvem o taboo da menstruação na vida feminina. Sinto que temos a missão de abrir ainda mais esse diálogo sobre a menstruação que é algo completamente natural na vida das mulheres, vejo um lado educacional e emocional nisso tudo. Além de poder combinar tudo isso a um produto ecológico e poder estimular ainda mais o consumo consciente dentro da sociedade, o que é muito importante também.

7) Livro, filme e mulher que admira.

Emily – O Alchemista, Modern Figures (acho ESTRELAS ALÉM DO TEMPO em português), Oprah Winfrey

8) Você sempre foi empreendedora? Qual a sua história?

Emily – Gosto muito do movimento de Sistema B ou empresas que tem objetivos de impacto ambiental ou social. Sou engenheira mas fiz um MBA e masters em saúde publica, trabalhando em diversos ambientes do mundo corporativo e ONGs com foco em saúde.

Duda – Sou de uma família de empreendedores – sempre tive muitas mulheres inspiradoras ao meu lado e sempre me apaixonei por esse trabalho!! Com a Pantys tenho a oportunidade de enaltecer ainda mais a força feminina e transformar a vida das mulheres para melhor.