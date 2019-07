Nossa Mulher Positiva é Ellen Kamimura, Head de Marketing e Customer Hapiness da corretora Pi Investimentos. Ellen acredita que pessoas são movidas por propósitos e não por metas. Nessa entrevista, ela conta um pouco sobre como conciliar carreira e vida pessoal



1. Como começou a sua carreira?



Sou publicitária de formação, mas a minha paixão sempre foi a área de marketing de produto. Comecei minha carreira no mercado de games, na Electronic Arts e na Nintendo, trabalhando com marketing de produto e vendas. Montei com o time lançamentos para grandes produtos, como FIFA e WiFit. Depois, passei pela Philip Morris na área de Trademarketing com foco em parcerias comerciais. Em 2010, ingressei no mercado financeiro. Comecei no Itaú, atuando nas áreas de inovação e novos negócios, mas o principal foram os 4 últimos anos cuidando do aplicativo principal do banco, com foco no crescimento, formação de time e definição estratégica. Há um ano faço parte do time da Pi investimentos, com o desafio de montar os times de Design, Marketing, Customer Happiness e Product Owners.

2. Como é o modelo de negócios da Pi Investimentos?



A Pi é uma plataforma de investimentos sem intermediários. O nosso objetivo é dar autonomia para as pessoas investirem e democratizar o acesso a investimentos. Acreditamos que o conteúdo certo e com as ferramentas certas a pessoa tomara a melhor decisão. E para o público que não deseja entender mais sobre o assunto, temos parcerias com grandes gestores de fortunas, que antes estavam disponíveis apenas para milionários, mas que a partir de agora disponibilizam seus produtos a partir de R$ 30. A Pi não tem opinião, nós deixamos na mão de quem realmente entende do assunto. Nosso foco está em criar um produto digital simples e objetivo. O nosso foco está na tecnologia e marketing.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?



A decisão de vir para a Pi, com certeza. Eu tinha acabado de ter o Luca (o meu primeiro filho), estava em um momento ótimo da carreira no Itaú, estava com um time incrível, mas eu precisava sair da zona de conforto e me desafiar. E foi a melhor decisão que tomei. Sentir o frio na barriga novamente, conquistar e conhecer novas pessoas e participar da construção de uma empresa me agregaram muito como profissional.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa?



Eu tento ao máximo não estender os meus horários de trabalho (tanto de manhã, quanto à noite). O que eu puder fazer por call, eu faço. Utilizo desse artifício para conseguir otimizar minha vida e aproveitar os momentos com meu filho e marido. Não sou inflexível, mas pondero muito a urgência dos temas X seu impacto. Hoje, já conseguimos trabalhar muitas vezes de casa, pois as ferramentas de trabalho já permitem. E sempre foquei muito em tentar ao máximo criar times autônomos, dar responsabilidade ao time, focar muito mais na carreira e discussões estratégicas, manter um diálogo de confiança e transparência para que eles possam te procurar quando sentem necessidade. Isso me dá uma gestão do tempo que para mim é algo de muito valor.

5. Qual seu maior sonho?



Difícil escolher um sonho apenas, mas tenho alguns temas que nos últimos tempos venho refletindo muito e, sim, são sonhos. Fazer parte de conquistar cada vez mais o espaço das mulheres nas empresas, nas lideranças é um deles. Construir um produto que tenha um impacto na vida das pessoas também e isso vem atrelado a conseguir mudar a cultura das empresas, o mindset das pessoas, a forma como nos organizamos para entregar algo de valor, lideranças mais participativas e menos competição entre times.

6. Qual sua maior conquista?



A primeira é conseguir ter o tempo que preciso para o Luca mesmo com a vida tão corrida. Conseguir balancear isso é uma conquista enorme para mim. E também ter conseguido montar um time de mobile com mais de 100 pessoas, com perfis diversos, estando todos muito alinhados no mesmo propósito, engajados em fazer algo diferente, mas que gera impacto, foi incrível. Ver depois o legado deixado na equipe, na vida de cada profissional, o carinho que recebi e recebo ainda de muitos deles me fez crer que fizemos um bom trabalho e só confirmam alguns pontos que acredito muito:

– pessoas se movem por propósito e não por metas;

– liderança próxima traz mais transparência e assim temos resultados de maior qualidade;

– muita sensibilidade quanto ao perfil e desafios de cada um.

7. Livro, filme e mulher que admira.



Mulher: Malala! Que mulher incrível. Na minha vida inteira não chegarei em 1% do que ela fez sendo tão nova. A força, positividade que ela tem, com tudo que passou e passa, é realmente incrível. Pensar nos outros e não apenas em si mesma, lutar com a sua vida em risco em busca dos direitos das mulheres, isso sim é algo de impacto!

Livro: “Inspired – how to create tech products customers love” de Marty Cagan. Já vi muitas palestras e vídeos dele e agora estou lendo o livro e acredito muito nessa visão de envolvimento do cliente, atrelado com inovação e o sucesso nos negócios.

Filme: Black Mirror – a distopia tratada sobre como a tecnologia traz uma reflexão enorme. O comportamento humano, os rumos que podemos tomar com as escolhas erradas… É uma série que faz você refletir a cada episódio.