Ontem aconteceu o almoço Blue Bird e Mulheres Positivas que contou com a presença de muitas Mulheres Positivas de Curitiba! No encontro as fundadoras Michelle e Paula deram um show contando detalhes sobre as conquistas e desafios da marca que completa 6 anos com 6 lojas próprias e operações em multimarcas na Asia, Europa e EUA.