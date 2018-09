Depois do sucesso dos seus primeiros livros ‘Grávida e

Bela’ e ‘Mãe, e agora?’, a Dra. Carla Góes volta às livrarias

com O poder é seu: histórias de mulheres inspiradoras

que nos ensinam a seguir em frente. A obra traz a

experiência pessoal da autora, que enfrentou um pai

conservador e uma família que não via um futuro muito

além dos papeis de esposa e de dona de casa para se

tornar uma das cirurgiãs mais renomadas do país.

Carla Goes é médica cirurgiã, pós-graduada pela Universidade John F.Kennedy. Integra a Sociedade Brasileira de Laser e é membro do Comitê de Combate à Violência Contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil. Ministra palestras e presta consultoria sobre saúde, beleza, bem estar e poder feminino

para os diversos veículos de comunicação. É autora dos livros Grávida e Bela, Mãe, e agora?, Belíssima: aos 40, 50, 60… e Beleza Sustentável – como pensar, agir e permanecer jovem.

A obra conta com capitulos de mulheres inspiradoras como Ana Paula Padrão, Anne Williams e Rosana Saad.