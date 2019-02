Nossa Mulher Positiva é a Doutora Débora Calabro Puglisi, dentista especialista em Reabilitação Oral e com formação em Gestão e Empreendedorismo do Mercado Odontológico. Aos 27 anos, uma mulher de sucesso, que vem transformando sua história dentro da sua vontade de empreender, e colocar em pratica ideias e projetos, pensando no melhor para seus pacientes.

1. Como começou a sua carreira?

Bom, durante a faculdade eu sempre fui boa aluna, bem comprometida e com muita facilidade em aprender, então o meu primeiro trabalho foi em uma clínica de um professor da minha época de faculdade. Foi o primeiro dentista a abrir as portas e me dar uma oportunidade. Depois desse, muitos outros dentistas me deram a mão, me deram oportunidade, me orientaram, e eu sou muito grata a todos que sempre estiveram ao meu lado, mesmo quando recém formada, especialista, ou já mestre e futura doutora (digo, de doutorado) sempre tive grandes dentistas me ajudando.

2. Como é ser dentista em uma clínica de renome como o Instituto Guy Puglisi?

Depois de 7 anos de formada, com um vasto conhecimento clínico, com o currículo que tenho hoje me vejo capaz de fazer parte desse time, mas, não deixa de ser desafiador e de tamanha responsabilidade. É uma oportunidade incrível poder conviver e aprender com toda a familia Puglisi. Me sinto muito honrada e tenho muita gratidão por fazer parte desse time de profissionais maravilhosos.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil da minha carreira foi quando eu fui convidada a entrar no mestrado. Eu estava na especialização de Prótese e Reabilitação Oral na Faculdade São Leopoldo Mandic, a qual estava prevista para acabar em fevereiro, o mês que o mestrado na Universidade Paulista iria começar, mas, a especialização atrasou e terminou em maio. Então durante esses meses, eu dedicava dias ao mestrado, dia a especialização e precisava atender (clinicamente) para arcar com os custos dos dois cursos e os meus gastos pessoais. Lembro de chegar em casa e chorar de cansada, pois além dos dois exigirem muito durante os períodos presenciais, ainda tinham tarefas a serem realizadas fora desses períodos e eu também precisava atender meus pacientes. Foram meses muito exaustivos tanto fisicamente como psicologicamente, mas, hoje já colho frutos dessa fase, faria tudo de novo!!

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Hoje eu tento manter o equilíbrio entre a minha vida pessoal, minha vida de dentista clinica, minha vida de doutoranda, de pesquisadora e de professora. Não é uma tarefa fácil, são muitas obrigações durante a semana, desde ir ao super mercado, salão, academia, até novos projetos para artigos científicos e aula para serem montadas, e ainda, acompanhar o marido Rafael Puglisi nas palestras e nos projetos dele. O que eu tento fazer é aproveitar o máximo as horas do dia, ser o mais eficiente possível, mas, também não tenho medo de passar noites em claro trabalhando, hoje em dia, na minha rotina, as vezes faz parte!

5. Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho sempre foi uma familia, ter filhos,uma casa bagunçada cheia de crianças correndo pra lá e pra cá.

6. Qual a sua maior conquista?

Até hoje é o título de Mestre em Clínicas Odontológicas, tenho muito orgulho das duas especializações que eu fiz, a primeira em Gestão e Empreendedorismo no Mercado Odontológico e a segunda em Prótese e Reabilitação Oral, mas o mestrado nos da uma maturidade e um senso crítico muito importante para a carreira. Hoje me sinto capaz de coordenar a Especialização de Estética Dental, me sinto bem em dar aulas, sinto que toda minha prática clinica diária esta suportada pela ciência e acho isso maravilhoso.

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro: Todo mundo tem um anjo da guarda – Pedro Siqueira

Filme: Intocáveis

Mulher: Sem sombra de dúvida, mas clichê; minha mãe