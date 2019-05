Nossa mulher positiva é Dilma Souza Campos, CEO da empresa Outra Praia.

1.Como começou a sua carreira?

Quem assistia ao programa Castelo Rá-tim-bum, produzido pela TV Cultura entre 1994 e 1997, deve se lembrar das Patativas, que habitavam o ninho de joão-de-barro no galho da árvore da cobra Celeste. A dupla de passarinhos encantava os visitantes do Castelo, e eu era uma delas. Como negra, mulher e artista, nunca me acomodei, nem me deixei vencer pelo preconceito. Meu trabalho com eventos fez com que me envolvesse cada vez mais com a área, até que, em 2013, resolvi abrir a Outra Praia, uma Boutique de Criatividade Estratégica, que faturou mais de R$ 6 milhões em 2018.

Estudei balé desde criança. E, através dos meus irmãos esportistas, conseguimos estudar em uma escola particular, o que mudou nosso destino. Nesse período, eu conciliava a dança com o trabalho em uma grande empresa de eventos, participando de convenções de vendas e aberturas de shows, para juntar dinheiro. Meu sonho era fazer aulas de dança fora do Brasil, porém, aquele ambiente começou a me fascinar, e a partir daí passei a me envolver na organização de eventos.

Foi depois dessa experiência com apresentações em eventos corporativos que comecei a aprender sobre os bastidores de construção de marcas, estratégias de marketing e organização de eventos. Cheguei, então, ao cargo de direção em uma grande empresa e, foi aí que olhei para minha trajetória e decidi que tinha muito mais a acrescentar. Então, virei empreendedora.

2.Como é formatado o modelo de negócios da agência Outra Praia?

O modelo de negócios da Outra Praia é criar e entregar experiências sob medida com estratégia e criatividade, por isso somos uma Boutique de Criatividade Estratégica. Atrelamos a estratégia aos objetivos e KPIs a serem atingidos. Para isso precisamos ser uma constelação, onde a cada estrela precisa ter seu brilho e nos orientar ao destino que precisamos chegar e tudo isso com uma velocidade ímpar. Atualmente, no escritório montado na Vila Madalena, em São Paulo, com mais de 12 profissionais atendendo clientes como Viacom, DASA, PayPal e ESPN, oferecendo-lhes soluções customizadas.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi quando me propus a sair do mercado corporativo para empreender. Deixar de trabalhar no mercado formal e não ter todas as garantias e benefícios que uma empresa oferece, para arriscar ter seu próprio negócio, é assustador no início. Ser empreendedor no Brasil é extremamente difícil. A nossa economia é instável, a carga tributária é muito alta e, além disso, o começo do negócio é sempre cheio de incertezas, muito trabalho e dedicação.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Sou mãe, dona de casa, esposa, amiga, filha… o meu dia é uma loucura, mas, há alguns anos, parei de querer fazer mil coisas simultaneamente, em nome da qualidade. Quando estou com a minha família, entrego-me àquele momento. Quando estou em uma reunião, estou lá, inteiramente. Isso me dá tranquilidade e a certeza de que estou oferecendo o meu melhor, sempre.

5. Qual o seu maior sonho?

Ganhar um prêmio em Cannes, o maior festival de criatividade do mercado publicitário do mundo. Meu sonho é ser a primeira mulher negra, brasileira, a receber uma premiação tão cobiçada mundialmente. Eu e minha equipe estamos trabalhando para isso.

6. Qual a sua maior conquista?

Além de ver o meu negócio iniciar seu crescimento, minha maior conquista e satisfação é rodar o país falando sobre empreendedorismo feminino. Desde 2018, sou uma das facilitadoras do programa “Women Will – Cresça com o Google”, do Google, em parceria com a RME (Rede Mulher Empreendedora), e minha história tem inspirado mulheres a criarem suas próprias oportunidades de alcançar estabilidade econômica. Para mim, essa é uma das maiores recompensas.

7. Livro, filme e mulher que admira.

O livro – Biografia “Minha História”, de Michelle Obama;

Filme – “O menino que descobriu o vento”;

Mulher – Tenho muitas para citar, mas hoje escolherei a Viola Davis.