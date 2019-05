Nossa mulher positiva é Deborah de Mari, idealizadora e presidente do Força Meninas, que, desde 2016, desenvolve habilidades de liderança em meninas para criarem uma mudança no mundo. Deborah nos conta quando começou essa vontade de transformar o mundo em um lugar mais igualitário e como foi sua transição de carreira para empreender com o Força Meninas.

1. Como começou a sua carreira?

Sou formada em Jornalismo e pós-graduada em Publicidade e Propaganda e, desde esta época, a igualdade de gênero já era uma pauta de meus trabalhos de conclusão de curso. Na graduação, fiz um documentário que contava as nuances de mulheres diferentes na cidade de SP, e na pós estudei a abordagem de gênero na propaganda de automóveis.

Comecei a minha carreira em uma empresa de internet, onde me apaixonei pela Tecnologia e a capacidade que as redes sociais têm de mobilizar pessoas em torno de um propósito. Dediquei 10 anos da minha carreira em compreender como as pessoas se relacionam nas redes e como elas podem ser um veículo de informação e transformação. No final deste período, decidi fazer uma mudança pessoal e profissional e passei a me dedicar a compreender o que limita o potencial das mulheres, o que as distancia da liderança.

Nesta pesquisa, cheguei a fatores socioculturais e emocionais que começam ainda na infância, como a queda da autoconfiança, que ocorre na transição para a adolescência. O conhecimento adquirido na minha trajetória corporativa, em experiências de voluntariado na Irlanda e programa de formação de educadores, nos Estados Unidos, junto a um time multidisciplinar e uma vontade imensa de transformar o mundo em um lugar mais igualitário me fez criar o Força Meninas, em 2016.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Força Meninas? Quando começou essa ideia?

O Força Meninas hoje atua como um negócio de impacto social, no qual nós endereçamos programas que atuam em fatores que limitam o potencial de meninas por meio de parcerias com empresas. O projeto começou em maio de 2016, após eu identificar o que limita o potencial das mulheres para chegarem até a liderança ou terem vontade de serem líderes. Como consequência disso, fui parar em questões que começam desde a infância, como a queda da autoestima na transição da infância para a adolescência, na qual afeta 30% a mais as meninas do que os meninos na mesma faixa etária. Além disso, existe a baixa aderência a áreas exatas por serem caracterizadas como profissões masculinas. Após uma pesquisa intensa e colaboração em parcerias de profissionais, como psicólogos, sociólogos e educadores, cheguei a criação de programas que desenvolviam meninas em três dimensões: a relação com elas mesmas, a relação com os outros e por fim a relação delas mesmas com a sociedade, com o mundo.

Juntando todas essas questões, eu compreendi que, se eu quisesse de fato construir algo que impactasse questões relacionadas a gênero, eu tinha que começar com meninas. Eu já conhecia projetos que trabalhavam com mulheres, mas não meninas. Por isso, decidi construir um que fosse dinâmico o suficiente para falar com as meninas e seus principais influenciadores, como pais e educadores.

Com o sucesso, acabamos chegando às empresas. Por meio delas, estamos conseguindo falar com um número muito maior de meninas e seus responsáveis. Como exemplo, temos parcerias com Uber e Facebook e estimamos que o Força Meninas vai conseguir atingir cerca de 40 mil crianças ao redor do país apenas neste ano.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi quando eu decidi sair da carreira corporativa sem saber exatamente como eu iria me encontrar nesta nova realidade. Nessa época, também fui morar no exterior e esse foi o momento de me permitir, mesmo com medo, a dar esse passo no escuro e buscar de fato mais sentido na minha vida. Isso foi difícil porque quando você já está trabalhando em uma grande empresa, em uma posição gerencial, seu caminho já está trilhado. Quando você decide empreender e ir atrás do incerto, a vida fica mais vulnerável, é um caminho sem manual e instável. Agora que eu empreendo e também sou mãe, do Bernardo de apenas três meses, todos os dias preciso acordar e relembrar dos meus propósitos, de quanto o Força Meninas significa não só para mim, mas para todas as garotas envolvidas.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida empreendedora no Força Meninas?

Na verdade, esse é um desafio diário. Ainda mais agora que sou mãe. Acredito que isso só é capaz graças a toda rede que eu tenho. Diante de diversas coisas que eu preciso resolver diariamente, percebi que o meu maior foco é cada vez mais ser capaz de criar estruturas para chamar e trazer profissionais que compartilhem do mesmo propósito que eu. Desta forma, podemos conseguir exercer um papel de protagonismo para juntos criarmos e liderarmos ações que provoquem uma mudança na vida de meninas no Brasil e no mundo. Por último, mas, talvez, o ponto mais importante, eu também tenho grande apoio do meu marido e da minha mãe, que me possibilitam ser mãe e empreender ao mesmo tempo.

5. Qual seu maior sonho?

O meu maior desejo é ver essa geração de meninas que eu converso diretamente, daqui 15 anos, se tornando líderes, principalmente dentro de campos ainda predominantemente vistos como masculinos. Sonho em ver essas garotas, que hoje ainda são crianças, superando desafios relacionados a gênero, tomando ações e papéis mais igualitários. E junto disso, fazer parte de uma sociedade mais equilibrada de uma forma natural.

6. Qual sua maior conquista?

Para mim hoje cada conquista é uma grande conquista.

Por exemplo, um dos meus primeiros workshops aconteceu em Guarulhos. Uma menina de cerca de 14 anos chegou com a mãe com o corpo super retraído, sem vontade alguma de me olhar nos olhos e muito menos de fazer parte da atividade. Pedi para a mãe dela ficar um tempo conosco até a garota se ambientar. A primeira atividade de todo workshop é básica, cada menina dá um passo para frente e diz seu nome em voz alta. Primeiramente, essa jovem não conseguiu nem fazer isso e se contraiu mais ainda. Com o passar do tempo, a mãe se retirou e a menina nem notou. No final do evento, essa mesma menina foi a que estava com uma posição ressaltante na foto, sem contar o sorriso no rosto dela. E para fechar melhor ainda, ela até fez uma amiguinha dentro do evento. A mãe dela no final veio me agradecer. Desta forma, eu afirmei que se queremos realmente lidar com questão de gênero, temos que, desde cedo, incentivar essas meninas a trabalharem com suas autoestimas e confiança.

Eu poderia falar aqui de outro exemplo, como quando o Força Meninas foi premiado pelo Facebook em uma competição global, mas, engraçado, que não foi esse o episódio que veio de primeira na minha mente. Então, eu diria que são esses tipos de momentos e conquistas que vivenciei com a menina que atualmente defino o que é o Força Meninas.

7. Livro, filme e mulher que admira. Por que?

Livro: Mais Forte do Que Nunca – Brené Brown;

Escolhi esse livro, pois a autora estuda o Poder da Vulnerabilidade. Brené Brown fala que qualquer pessoa que se expõe a correr riscos com certeza, uma hora ou outra, vai ter um resultado negativo. Porém, o que muda é o jeito que cada indivíduo encara essas dificuldades. Desta forma, posso dizer que essa capacidade é totalmente inerente ao trabalho que desenvolvo hoje. Além de empreendedora, também falo de igualdade de gênero, o que são dois tópicos ainda sensíveis e que os frutos chegam a longo prazo. Ou seja, a partir da leitura desse livro, aprendi a enxergar as barreiras do cotidiano como modo de aprendizado, algo imprescindível para a posição de constante mudança e evolução que me encontro hoje.

Filme: Estrelas Além do Tempo;

Ele mostra como três mulheres, apesar de todas as dificuldades, conseguiram superar questões de gênero e etnia. Elas tinham três desafios que são dialogados ao longo do filme – questões ligadas à etnia, ao gênero e por quererem ser reconhecidas em uma área predominantemente masculina.

Mulher: Sheryl Sandberg, chefe operacional do Facebook desde 2008;

Autora do Faça Acontecer: “Mulheres, trabalho e a vontade de liderar”, Sheryl aponta a discussão sobre a posição que a mulher é colocada dentro do universo corporativo. Esse livro foi o primeiro que eu li com essa temática, me fez compreender que várias questões que tinha na minha vida corporativa estavam ligadas ao fato de eu ser mulher. A partir desse pensamento comecei a evoluir. Mesmo após um tempo, graças a estas reflexões, tive o incentivo para criar o Força Meninas.