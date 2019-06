Nossa mulher positiva é Daniela Mignani, diretora do canal a cabo GNT e uma das palestrantes do Fórum Internacional ‘10 Mulheres que Você Precisa Ouvir’, organizado pela Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (FME CE-CPLP), o evento reúne líderes femininas do Brasil e da África, acontece hoje, no Palácio Tangará, em São Paulo.

Daniela começou sua trajetória profissional com passagens pelo Banco Nacional, Infoglobo e Grupo Multiplan – Renasce. Em 2000, ingressou na Globosat, onde se especializou no mercado de televisão por assinatura. Foi gerente de marketing no então USA Channel (atual Universal) e no Multishow. Em 2010, chegou ao GNT, também como gerente de marketing, e participou diretamente da elaboração e lançamento da nova grade do canal, em março de 2011. Em agosto do mesmo ano, assumiu a direção do GNT. Em janeiro de 2014, assumiu também a direção do canal Mais Globosat. Confira entrevista a seguir.

Como começou sua carreira?

Como trainee do Banco Nacional, onde permaneci por quatro anos, passei pelo varejo e depois entrei no mercado de mídia, primeiramente na Infoglobo e, na sequência, a Globosat.

Como é estar por trás de um canal com essência feminina como o GNT?

Acho que liderança traz responsabilidade e, com isso, é importante que pela característica do canal a gente consiga trazer as pautas e atualizar o papel da mulher com o agora.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Não teve o mais difícil. A vida é cheia de altos e baixos e, dependendo do seu estado emocional, encaramos grandes desafios, fracassos e tombos com mais facilidade do que em situações cotidianas.

Como consegue equilibrar vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Com imposição de limites. Um é combustível para o outro e, no geral, sou feliz pessoal e profissionalmente. Isso já te distancia de compensações e te leva a alguma dose de equilíbrio.

Qual o seu maior sonho?

Saúde para bem viver e perceber que o mundo está caminhando para um lugar mais acolhedor com menos diferenças.

Qual a sua maior conquista?

Estar confortável com as minhas escolhas até agora em todas as dimensões, mesmo quando optei por caminhos errados e aparentemente sem saída.

Livro, filme e mulher que admira?

Nossa! Muitos e muitas. Gosto muito do que ‘Horas que Ela Volta?’ da Anna Muylaert, e da ‘Sessão da Tarde’. ‘Sob o Sol da Toscana’, de Audrey Wells. Adélia Prado e seu livro ‘Bagagem’. Patti Smith e seu Livro ‘Só Garotos’. Todos com um olhar feminino sobre as histórias.