Nossa Mulher Positiva é Daniela Diniz, arquiteta e sócia da Bossa Arquitetura, que acabou de completar quatro anos, desde sua criação. Daniela nos conta como iniciou sua carreira e afirma que diante das dificuldades prefere enfrentá-las com sinceridade e buscando soluções criativas.

1. Como começou a sua carreira?

Comecei a minha carreira no primeiro ano de faculdade, onde cursava arquitetura e Urbanismo na FAAP (Faculdade de artes plásticas), e trabalhando em um dos escritórios que mais admiro, o Studio Arthur Casas. Foram três anos de muito aprendizado com essa grande escola.

Em seguida trabalhei na Triplex arquitetura por dois anos, onde conheci a minha sócia, Giuliana Torre.

Em 2015 abrimos a Bossa Arquitetura e esse ano comemoramos quatro anos de muito esforço e conquistas.

2. Como é formatado o modelo de negócios da BOSSA ARQUITETURA?

Nossa equipe hoje é formada por sete pessoas. Somos em duas sócias responsáveis por todo o projeto do início ao fim.

Contamos com uma arquiteta coordenadora que nos acompanha afundo em todos os processos dos projetos e junto à equipe de 3 arquitetas. Além disso temos uma responsável pelo nosso administrativo e financeiro.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Tive muita dificuldade e incertezas sobre sair do SAC (Studio Arthur Casas), Fiquei um ano ensaiando minha demissão para ter certeza que estava tomando a melhor decisão. Como sempre sonhei em ter meu próprio negócio, sabia que precisaria conquistar experiências em outros escritórios de portes diferentes antes de empreender.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Com o tempo percebemos que ferramentas que vieram para facilitar o nosso dia a dia de trabalho, como o WhatsApp, também nos atrapalham nos limites. Saber a hora de colocar o celular de lado e encerrar a jornada é algo muito importante que exige prática e disciplina. Uma boa dica é tentar usar no mesmo aparelho o WhatsApp business programando as notificações por horários ou ter dois aparelhos celulares.

5. Qual seu maior sonho?

Administrar da melhor maneira possível meu negócio, família e amigos.

6. Qual sua maior conquista?

Minha maior conquista foi abrir a Bossa Arquitetura junto à minha sócia quando tinha apenas 23 anos.

Como comecei a carreira profissional muito jovem tive muito respaldo e segurança para dar esse novo passo de sucesso.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: Michelle Obama

Filme: Dama de ferro

Mulher: Lina Bo Bardi