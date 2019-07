Nossa Mulher Positiva é Daniela de Biscuccia; Gerente Nacional de Operação de Canais de Vendas Alto Valor da TIM Brasil. Aos 34 anos, um filho de 5 e uma carreira privilegiada, ela nos conta um pouco dos altos e baixos e o inicio da carreira aos 17 anos.

1. Como começou a sua carreira?

Iniciei minha vida profissional, aos 17 anos, no varejo de moda como vendedora de

loja buscando a minha independência financeira. Ao longo da faculdade de publicidade e propaganda (PUC-RJ), umas das disciplinas que me despertou bastante interesse foi o Trade Marketing e logo surgiu uma oportunidade de estagiar nessa área. Minha trilha profissional no mundo de Telecom, se deu início assim, e hoje já somo 13 anos de atuação no segmento. Comecei minha carreira em 2006, em Trade Marketing na Telemar, onde atuei até 2008 e vivenciei uma experiência muita bacana que foi a unificação das marcas Telemar/OI. A partir daí foram 3 anos atuando no planejamento e execução de planos de mídia e merchandising da Regional RJ/ES na Claro, 7 anos como PMO nacional de lançamento de aparelhos, programas de incentivo (programa recebeu prêmio ABEMD: Bronze na 20º edição na categoria campanhas – 2014) e projetos ligados a capacitação da força de vendas própria na Vivo. Hoje atuo como executiva na estratégia de canais de vendas da TIM, a frente de uma equipe que toca projetos como, programa de excelência, capacitação, incentivos a força de vendas, expansão e capilaridade de lojas e diversas iniciativas nas frentes de user experience e customer experience. Ao longo desse percurso pude me especializar em Gestão Empresarial e Marketing (MBA na ESPM-RJ) e obtive também minha certificação Green Belt com a entrega do projeto Advertising in Store (metodologia Lean Six Sigma).

2. Como é formatado o modelo de negócios de Canais de Vendas (lojas próprias e

revendas TIM)?

Em um mercado extremamente competitivo como Telefonia, ser pioneiro e entregar a melhor experiência para os clientes são alguns dos fatores importante de diferenciação no segmento. Nesse cenário, inovação é marca da TIM, primeira operadora a lançar voz ilimitada e que volta a trazer novidades com o plano Black Família, primeiro Hub de Entretenimento do mercado. No que tange nossos pontos de venda estamos transformando em pontos de experiência, trazendo a expansão das lojas no formato digital, explorando a degustação de serviços e produtos, e com atendimento por meio de tabletes e aparelhos celulares. Oferecemos em nossas lojas soluções completas aos clientes, conceito conhecido como One Stop Shop, com internet banda larga residencial, telefone fixo, acessórios, assistência técnica, recompra de aparelhos, além de serviços de valor agregado, como seguros, música, games, revistas e livros digitais. Além disso, intensificamos os investimentos na qualificação da nossa força de vendas com o programa Evolution, uma trilha de aprendizagem “gameficada”, 100% presencial, que acompanha todo o primeiro ano do colaborador, com foco na excelência do atendimento prestado em todas as nossas lojas.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil da minha carreira, foi no retorno da minha licença maternidade (2014), que coincidiu com a transferência da minha área de atuação que era no Rio de Janeiro para São Paulo. Tomei a decisão e escolha de seguir meu plano profissional e nesse cenário vivi o desafio de passar 3 anos e meio na ponte área. Apesar de citar esse momento profissional como o mais difícil da minha jornada de trabalho, acredito que a soma dos fatores “Maternidade + Adaptabilidade + Gestão a distância” foram muito importantes para o meu desenvolvimento e amadurecimento profissional e pessoal.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Equilibrar a vida pessoal e profissional requer uma rotina bastante planejada e organizada para otimizar o tempo e conseguirmos conciliar as atividades e gerencia-las corretamente.

Como exemplo, acordo todos os dias mais cedo para conseguir “ganhar” algumas horas no

meu dia e praticar atividades que me fazem bem, como a corrida e a meditação. Esse tempo que reservo para mim me motiva e me gera bem-estar. Desde o nascimento do meu filho Felipe (hoje com 5 anos), busquei selecionar ainda mais o que realmente é importante para dedicar foco e energia. Acredito que equilibrar os aspectos

profissionais e pessoais melhora nossas relações pois influenciamos positivamente todos que estão em nossa volta gerando mais qualidade de vida.

5. Qual o seu maior sonho?

Conseguir deixar um legado inspirador para o meu filho e para as pessoas que me cercam.

Acredito que a história que construímos seja nossa principal “herança” para avançarmos em uma sociedade melhor e mais feliz.

6. Qual a sua maior conquista?

Uma grande conquista para mim, é atuar em projetos direcionados a pessoas, como

capacitação e melhorias da operação para a força de vendas de lojas. Esse trabalho contribuiu diretamente para o desenvolvimento e emponderamento profissional e pessoal de inúmeras pessoas, apoiando no reforço de seus propósitos e consequentemente a realização de suas conquistas.

7. Livro: O milagre da manhã. (Hal Elrod)

Filme: o Extraordinário

Mulher que admira: Oprah Winfrey