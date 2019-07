Nossa Mulher Positiva é Cristina Farjallat; diretora de marketplace do Mercado Livre desde 2017. Já passou pela Procter & Gamble, McKinsey, Hypera e, em 2009, montou seu próprio negócio: a empresa de produtos de beleza e perfumaria Tiena Cosméticos, que comandou até assumir o desafio de liderar o marketplace do maior e-commerce da América Latina.

1­- Como começou a sua carreira?

Sou engenheira de formação e quando terminei a faculdade tinha muita vontade de trabalhar na área técnica. Na época, a Procter & Gamble era uma empresa bastante nova no Brasil com muitas oportunidades. Na minha visão, aquela era a oportunidade de crescer junto com a empresa. Com 23 anos, recém formada em engenharia, me tornei gerente de produção na P&G com uma equipe de 40 pessoas. Foi um desafio enorme. Aprendi muitíssimo sobre operação, produtividade, custos, qualidade e, principalmente, como liderar pessoas. Levo esses aprendizados até hoje.

2- Como é formatado o modelo de negócios do Mercado Livre?

Atualmente, o Mercado Livre é a companhia líder na oferta de tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina e oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos e serviços por meio da internet. O Marketplace, unidade de negócio pela qual estou responsável hoje no Brasil, é o core business da companhia. São 280 milhões de usuários na América Latina, sendo que o Brasil representa 60% da operação da empresa, que está presente em 18 países na região. O Mercado Livre no Brasil hoje é líder em tráfego entre os sites de varejo com 77 milhões de visitantes únicos/mês, segundo a Similar Web (ferramenta referência para o mercado de tecnologia e inovação).



3- Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Deixar um bom emprego para tomar o risco de empreender. Empreendedorismo faz parte da cultura americana, é um caminho profissional super valorizado e reconhecido. No Brasil, ainda mais na época em que eu tomei a decisão de empreender, a situação era completamente diferente. Foi uma decisão muito difícil, mas eu sabia que, se não me desse essa oportunidade, iria me arrepender mais tarde.

4- Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa?

Nunca é fácil, mas eu acredito que sem balanço fica insustentável. Eu me esforço para realmente priorizar as coisas, escolher as batalhas e principalmente para ter a clareza de que não vou conseguir fazer tudo, e que está tudo bem. E vai ficar tudo bem, desde que eu consiga priorizar, do lado pessoal, o que é importante para mim e para minha família e, do lado profissional, o que realmente vai ter impacto no negócio. Fora isso, tento ser o mais produtiva e objetiva possível, e sempre monto equipes de alto desempenho.

5- Qual seu maior sonho?

Tenho vários sonhos, mas acho que o maior talvez seja um dia ser avó! Falo sempre para os meus filhos casarem cedo e terem filhos rápido. Se eles esperarem os quase 40 anos que eu esperei, vai ficar difícil!

6- Qual sua maior conquista?

Difícil pensar em uma maior conquista do lado profissional. Consigo olhar para todos os desafios pelos quais eu passei e ver que eu fiz a diferença. Consigo olhar para o meu desafio na P&G e lembrar que eu entrei em uma unidade de negócios cheia de problemas e a transformei no benchmark da América Latina. Também consigo olhar para meus anos como empreendedora e lembrar que eu tirei uma ideia do papel, levantei investimentos, contratei equipe, desenvolvi 250 SKUs, coloquei uma loja no ar, montei um e-commerce e coloquei a marca em 97 clientes por todo o Brasil. Também me orgulha muito o crescimento que o Marketplace do Mercado Livre vem obtendo, praticamente crescendo 2x mais rápido do que o mercado. Enfim, muitas conquistas. Difícil escolher a maior.

Já do lado pessoal, certamente minha maior conquista foi conseguir educar 2 filhos para serem pessoas responsáveis, educadas, corretas e gentis e que se sentem amados e cuidados.



7- Livro, mulher e filme que admira e por qual razão

Livro – “Cisnes Selvagens – Três filhas da China” – Um dos melhores livros que eu já li. A história da China contada através da vida de 3 gerações de mulheres. Há partes dessa história que me chocam tanto que não dá para acreditar como coisas assim aconteceram.

Filme – “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” – Uma delícia de filme. Assisti algumas vezes. Adoro cinema europeu.

Mulher – Minha mãe, que criou 3 filhas com pouca ajuda e poucos recursos e conseguiu dar para as 3 valores e educação que nos ajudaram muito na vida.