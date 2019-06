Desde que se mudou de Curitiba (PR) para a Flórida (EUA), há 4 anos, a arquiteta Cris Gusmão tinha uma intuição: a de que a arquitetura e o design de interiores brasileiros fariam sucesso no novo país. E a profissional, formada na Universidade Federal do Paraná, com especialização em design e arquitetura de interiores, tinha razão. Hoje, Cris é uma das arquitetas mais respeitadas no estado norte-americano, comanda uma equipe de 20 pessoas, e assina projetos em Orlando, Miami, Boca Raton e Tampa.

Cris Gusmão é imune a modismos e seus projetos contemplam traços retos e decoração clean, sempre privilegiando acabamentos e cores neutras. Este ano ela ainda vai inaugurar uma marca própria de móveis planejados em Orlando, algo totalmente inovador na cidade e no país, que não conta com este tipo de oferta típica do Brasil.

Como começou a sua carreira?

Minha carreira começou já durante a faculdade de arquitetura e urbanismo. Trabalhei em construtoras e também tive experiência em Arquitetura Hospitalar Humanizada, uma área da minha profissão que tem o objetivo de dar ao ser humano sua devida importância dentro do contexto e proporcionar um ambiente que estimule sua recuperação. Depois disso migrei para o residencial e me identifiquei tanto que estou nessa área desde então.

Como é formatado o modelo de negócios da sua empresa?

Minha empresa atende o cliente desde o projeto até a execução: faço desde o caderno de obras até o interior. Mas o bacana é que, muitas vezes, meu trabalho começa até antes! Muitos clientes me procuram pedindo ajuda para escolher o terreno onde pretendem construir ou a casa que pretendem comprar para reformar.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Costumo dizer que não tive dificuldades na carreira, tive desafios que me fizeram crescer como profissional. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tive que me adaptar a um modelo de construção que não é o que usamos no Brasil. Além disso, atendo pessoas de diferentes etnias e preciso sempre estudar a cultura de cada país para atender os clientes com a máxima excelência!

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal X vida corporativa/empreendedora?

Sou mãe de 4 filhos, no trabalho comando uma equipe de 20 pessoas, sou dona de casa, enfim, exerço muitos papéis, como a maioria das mulheres hoje. Confesso que não acho fácil conciliar todos esses papéis, mas acho que fazendo tudo com amor e intensidade dá tudo certo. Quando estou com meus filhos, estou 100% com eles. E é assim com meu marido, com meus clientes… Acho que esse é o segredo!

Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho é ver a minha loja de móveis soltos e planejados (que vou abrir ainda este ano em Orlando) funcionando perfeitamente e ver os meus clientes felizes. Meu trabalho é tão importante pra mim que se eu estiver profissionalmente feliz, minha vida toda vai estar equilibrada!

Qual a sua maior conquista?

Minha maior conquista foi ter meu trabalho reconhecido a quilômetros de distância do meu país. Saí do Brasil em busca de segurança e qualidade de vida, mas encontrei mais do que isso aqui, nos Estados Unidos. Hoje, sou respeitada como profissional e tenho orgulho de dizer que sou uma das mais requisitadas da Flórida!

Livro, filme e mulher que admira.

Livro e Filme: “A cabana”, de William P. Young.

Mulher: acho que admiro não uma, mas todas as mulheres que vão à luta, que batalham pelo seu ideal mesmo encontrando tantas dificuldades em seus caminhos. Admiro as que não desistem. As que brigam pelo que querem. Quando falo isso penso nas minhas amigas que são todas assim! São elas que me inspiram todos os dias!