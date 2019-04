Nossa Mulher Positiva é Cleube Dias; empreendedora na área de Saúde em Consultoria, Administração e Auditoria em São José do Rio Preto/SP e Coordenadora da Regional Noroeste Paulista do Partido NOVO no Estado de São Paulo.

Como começou a sua carreira?

Formada pela PUC Campinas em Enfermagem e Obstetrícia, muito jovem, aos 21 anos, nunca parei de estudar. Pós-graduada em Administração Hospitalar e em Auditoria em Saúde, entre diversos outros cursos na área administrativa. Na época da faculdade passei literalmente os 4 anos dentro de hospitais, entre aulas e estágios, em razão da paixão pela profissão. Cumpria os estágios oficiais da graduação e, aos sábados, os extraoficiais que eu mesma procurava. Já formada, retornei à minha cidade São José do Rio Preto, onde atuei por quase 20 anos no mercado privado em saúde, focada na administração hospitalar, e atualmente é onde resido, contudo, já há alguns anos, exercendo a atividade por meio de empresa própria.

Como é formatado o modelo de negócios do ( incluir aqui o nome do seu negocio )?

Há 6 anos sou autônoma em Prestação de Serviços em Assessoria, Gestão e Auditoria, voltada para a área médica, especialmente clínicas e hospitais de S. J. do Rio Preto e região. Há quase 2 anos divido meu dia atuando voluntariamente na política. No ano de 2016 conheci e me identifiquei com os princípios e valores do Partido Novo, vindo, assim, a me filiar. Em 2017, integrei a Equipe Coordenadora, e, em Julho/2018 assumi de fato a Coordenação da Regional do Partido no Noroeste Paulista, também como voluntária e em conjunto com uma equipe de filiados, cuja sede fica em São José do Rio Preto, interior de SP, com cerca de 180 cidades em nossa área de influência.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Formada muito jovem, tive dificuldades em momentos pontuais da carreira, como ainda hoje, por vezes, ocorre. Na área política, sendo a única mulher coordenadora de uma da 10 Regionais do Partido do Estado, em alguns momentos fico sobrecarregada, entretanto, com equilíbrio, muita disposição e resiliência, vou enfrentando, derrubando barreiras, aprendendo, buscando sempre agregar e crescer. Não se pode parar jamais!

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Listando prioridades e/ou urgências. Com filhos adultos e já no mercado de trabalho, divido a atenção à cada um deles mesmo de longe, à minha casa, ao marido, à gestão das empresas que atuo e à Regional do Partido, para a qual dedico metade do meu tempo. Sem esquecer da saúde do corpo e da mente, o que considero fundamental, procuro encaixar dois dias na semana para praticar exercícios físicos. E quase que todas as noites dedico à minha grande paixão desde a infância, que é tocar piano.

Qual o seu maior sonho?

A realização dos meus filhos, pessoal e profissionalmente, sem dúvida é meu maior sonho, porém, luto e trabalho igualmente forte para ver um Brasil cada dia melhor, mais digno, justo, onde a cidadania seja realmente exercida na sua totalidade, as pessoas sejam iguais perante às leis e o respeito seja um direito de todos.

Qual a sua maior conquista?

Sem dúvida, ver a cada dia – pela formação dos filhos que se consolidam em suas respectivas áreas – que fizemos o correto, criamos cidadãos para o mundo. Também, exercer a cada dia o pensamento de que, através de políticas públicas e de inclusão social, é possível sim colaborar para uma vida melhor para todos. E claro, aprimorando o meu crescimento pessoal e profissional, garanto estímulo para seguir em frente.

Livro, filme e mulher que admira

Livro: Atualmente lendo dois excelentes livros:

1 – “ As seis lições “ – Ludwig von Mises;

2- “ A Pobreza das Nações “ – Wayne Gruden e Barry Asmus.

Filme:

“ A Teoria de Tudo “

Baseado na biografia do físico Stephen Hawking.

Mulheres que admiro:

Adriana Ventura (Deputada Federal) e Janaína Lima (Vereadora em SP).

Ambas eleitas pelo Partido NOVO. Meus exemplos e certamente minha inspiração para seguir em frente estimulando muitas outras mulheres a participar da vida política, exercendo a cidadania plena, lutando por seus direitos.