Nossa mulher positiva é Claudia Toledo, CEO da Toledo Comunicação e idealizadora de importantes projetos tecnológicos. Nascida em Florianópolis, além de publicitária, Claudia sempre foi muito competitiva e faz um pouco de tudo: anda de skate, gosta de esquiar e até dançou no Ballet Stagium, formada pelo Teatro Municipal de São Paulo. Criar faz parte do seu dia a dia, mas tem também em seu DNA o propósito maior de aplicar a tecnologia para tornar as pessoas mais humanas. Sua coragem para lutar pelos seus direitos tem sido bastante inspiradora.

1. Como começou a sua carreira?

Muito a contragosto do meu pai, um importante publicitário nos anos 70, iniciei meus estudos em comunicação social em uma época bem machista, em que o casamento significava a segurança e estabilidade para o futuro de uma mulher. Publicidade era sinônimo de boemia! Este foi então o meu primeiro desafio: me formar. Logo depois, me casei e optei em cuidar das minhas duas filhas, deixando um pouco de lado a profissão, mas sempre usando a criatividade em circunstâncias da minha vida. Quando minha filha mais velha completou nove anos, voltei para o mercado de trabalho e tive que correr atrás do prejuízo, aprendendo e trabalhando em todas as áreas de grandes agências. Em 2001, abri minha própria agência – a Toledo Comunicação, em São Paulo e, após um ano, a filial em Santa Catarina.

2. Como é formatado o seu modelo de negócios?

Sempre quis com a Toledo, mais do que um local de trabalho e por isso construí uma empresa onde todos têm voz. Acredito que o tempo que passamos juntos precisa ser divertido, leve e principalmente construtivo. A agência cresceu e hoje permite que eu realize projetos na área de tecnologia, o que é um baita desafio já que no desenvolvimento (que não domino nada!) a maioria dos profissionais são homens (de novo!) e com uma linguagem ainda bem fechada a esse universo. Investi muito e estou conseguindo viabilizar minhas ideias só agora: com um app para a geração prateada, que conecta idosos com pessoas que estão desempregadas. Tenho a página “Cria Que O Filho É Teu” com 150.000 seguidores e o objetivo de dar suporte para mães e pais na educação. Criei também uma plataforma de CV em vídeo onde as pessoas têm apenas um minuto para vender o que fazem, o que querem; uma forma rápida e muito transparente de contratar um profissional. Também tenho dois softwares de gestão que criei para o meu negócio e que hoje está sendo comercializado. E ufa… sou sócia de uma Fintech de fidelização premiada que será lançada em julho deste ano.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi a crise de 2013 na empresa. Tive que negociar com bancos, fornecedores, demitir 100 pessoas, além de criar e planejar muito para retomar meus clientes.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Levo a vida de uma forma leve. Moro em Florianópolis e consigo administrar as agências de São Paulo e Floripa. Sou centralizadora, mas também conto com uma equipe bastante competente. Criar, sem dúvida, faz parte da minha vida pessoal e profissional.

5. Qual o seu maior sonho?

Fazer algo que realmente mude a vida das pessoas para melhor.

6. Qual a sua maior conquista?

Criar minhas duas filhas e ver que elas realmente fazem a diferença no mundo. Uma é diretora de cinema em Los Angeles e a outra é jornalista e trabalha com direitos humanos em São Paulo.

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro: The Virgin Way – Richard Branson

Filme: difícil escolher um apenas, mas destacaria: Um Sonho de Liberdade

Mulheres que admira: Frida Kahlo, Simone de Beauvoir e Chiquinha Gonzaga