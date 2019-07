Nossa Mulher Positiva é Claudia Kaufmann, ou melhor, a Cacau. Ela nos conta sobre sua carreira e sua experiencia no setor de Telecomunicações, expõe que mesmo diante de um mercado tão difícil, temos tempo para nossos sonhos, filhos e até mesmo para paixões como cantar e sambar.

1. Como começou a sua carreira?

Comecei minha carreira na IBM, ainda como estagiária. Logo entrei para o mundo de Telecomunicação, atendendo a conta da Tim e, na sequencia, cheguei na VIVO, onde trilhei uma carreira de liderança até chegar a gerência de varejo do RJES e BAhia e Sergipe.

Em 2010, resolvi empreender, abri uma unidade do CCAA e lá fiquei durante um ano. Recebi um convite irrecusável e assumi a Gestão de vendas do RJ da Net, em 2012, construindo resultados incríveis com um grande time de vendas. Hoje continuo no grupo Claro, sendo Head de Varejo nacional.

2. Como é formatado o modelo de negócios onde você atua?

Claro – Head de Varejo Nacional responsável pela atuação nas grandes redes varejistas do Brasil.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Sem dúvida a decisão de empreender em 2010. Não e fácil ter seu próprio negocio no Brasil, e passei por um ano de muita transpiração, investimento financeiro e sem dúvida o período que me exigiu vinte e quatro horas por dia.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Amo trabalhar e sou muito ativa. Para dar conta, estabeleço prioridades, em especial com a rotina da minha filha de 5 anos, e dedico pelo menos 1 hora por dia pra mim, para exercícios, canto e entretenimento.

5. Qual seu maior sonho?

Acompanhar de perto o crescimento da minha filha e no futuro empreender fora do pais.

6. Qual sua maior conquista?

A minha filha e as minhas realizações profissionais

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro : Nos Bastidores da Disney

Filme: Noviça Rebelde, A star is born e todos os da Disney, que assisto com a minha pequena.

Mulher: No esporte temos vários exemplos de mulheres empoderadas, ultimamente a Marta da Seleção Feminina e no ramo empresarial tive o privilégio de trabalhar com a Roberta Godoi (Diretora Executiva Claro Brasil).