A mulher positiva de hoje é Cici Navarro. Multitarefas, a ex-dentista hoje se divide entre a carreira de empresária e influencer. Criadora da marca de jalecos e dólmãs de luxo Dra. Cherie, a dentista e fashionista Cici Navarro tinha dificuldade em encontrar jalecos diferenciados e femininos. Como não encontrava peças modernas e confortáveis, começou a criar sua própria vestimenta. Ao usar seu primeiro modelo, todas suas amigas e colegas de profissão amaram e então nasceu a Dra. Cherie, em parceria com a irmã. Cici acredita que uma vestimenta diferenciada, divertida e linda pode eliminar as barreiras entre o profissional e o amador.

Como começou a sua carreira?

Comecei atuando como dentista aos 21 anos, sempre amei moda, sempre fui vaidosa e amava muito a profissão como odontopediatra! Por querer me destacar dentro da área, buscava algo que me valorizasse e que trouxesse uma autoestima maior na hora do trabalho, como não encontrava nada que traduzisse essa necessidade tive a ideia de abrir a marca, junto com a minha irmã Ana Carolina Navarro que é Relações Públicas. Assim a Dra.Cherie começou, para poder levar a liberdade de você trabalhar mais feliz, mais confiante, mais bonita e por dentro da moda! Por um momento conciliei a Odontologia, na época já pós-graduada em Odontopediatria com a marca, e após 1 ano entre as profissões tive que optar e segui meu propósito que era estar 100% na marca!

2. Como é formatado o modelo de negócios da Dra. Cherie?

A Dra.Cherie nasceu nas redes sociais, começamos bem pequenas, vendendo pelo Instagram, Facebook e Whatsapp e conforme a empresa foi crescendo e tomando forma abrimos o e-commerce que é muito forte no nosso negócio. De um ano para cá já abrimos duas lojas físicas em SP e Brasília para levar a experiência da marca para esse contato mais próximo do cliente. A abertura das lojas tem sido muito positiva para nossa empresa e temos planos de expansão nesse sentido.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Quando se empreende passamos por vários momentos difíceis, principalmente na questão de se jogar em um caminho que muitas vezes é desconhecido e buscar as respostas e as informações enquanto já está caminhando nele. O desafio é diário, as mudanças também, mas empreender é isso, estar sempre pronto para as mudanças que o mundo te oferece.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Esse equilíbrio eu busco diariamente, não é fácil, não posso dizer que já atingi esse equilíbrio. Mas temos que ter tempo para tudo e com certeza conseguimos administrar nosso tempo para nos sairmos bem em cada papel. O primeiro passo é se conhecer, conhecer os próprios limites e saber quando está ultrapassando e deixando cair um pratinho, sabe? Essa consciência é um grande passo na busca desse equilíbrio.

5. Qual o seu maior sonho?

Eu sonho muitas coisas, o tempo todo! Eu acredito muito que posso realizar sabe? Sonho em ver minha empresa muito muito longe, sonho em ver muitas pessoas crescendo com a gente, sonho em ver nossos clientes cada dia mais felizes e trabalhando cada dia mais confiantes e cheios de sucesso. Sonho em inspirar pessoas a sonhar e realizar, porque todos podemos!

6. Qual a sua maior conquista?

Acredito que empreender com sucesso no Brasil já é uma conquista! E acredito que mais que isso é empreender em família, ter essa base, esse amor junto não tem preço.

7. Livro, filme e mulher que admira

Estou lendo no momento “Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir” de Simon Sinek.

Filme: Senhor estagiário

Mulher que admiro: Minha mãe e minha irmã, pois juntas vamos além, nos impulsionamos e nos inspiramos! Elas são pura força, pura garra e pura humildade! Amo para a vida toda!