A Mulher Positiva é a Christine Maziero, primeira mulher a atuar como diretora regional de agropecuária pela BRF.

Como começou a sua carreira?

Minha formação básica é em Medicina Veterinária, sendo assim, iniciei como estagiária (estágio de conclusão de curso) em uma unidade produtora da Sadia, no interior de Santa Catarina. Ao final do período de estágio, fui efetivada e prestava atendimento aos produtores rurais, verificando a saúde dos plantéis de aves. Com o tempo, passei a exercer uma função corporativa, atendendo a todas as unidades do grupo e tendo contato com diversas realidades. A partir da fusão das duas marcas, Sadia e Perdigão, passei a trabalhar com projetos mais estratégicos e a ter contato com outras áreas produtivas da BRF. Além de outras especializações, fiz mestrado e, em 2015, liderei minha primeira equipe, deixando de ser uma “referência técnica” e atuar com um cargo gerencial. Entre 2015 e 2018, fiz alguns movimentos laterais que me deram mais experiência e, ao final de 2018, fui promovida a Diretora Regional Agropecuária.

Como é formatado o modelo de negócios?

Por meio de um modelo de produção integrada, com operações que vão do campo à mesa e abrangem mais de 100 unidades próprias (entre fábricas, escritórios e centros de distribuição. Desde a compra de grãos e a produção de ração animal até o supermercado, passando por criação de animais, processamento de alimentos, distribuição e venda, contamos com equipes próprias e uma ampla rede de produtores integrados, parceiros logísticos e fornecedores de serviços e matérias-primas.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Eu entendo que a todo momento aparecem situações difíceis, e de alguma maneira estamos expostos. Mas, um momento que me marcou muito foi o retorno da licença maternidade após o nascimento do meu primeiro filho. Além das dúvidas e angústias da maternidade, há também a incerteza do retorno à rotina, após um bom período ausente e do encontro do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Foi aí que surgiu o “um dia de cada vez….”

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa?

Depois do nascimento das crianças (Nicholas em 2014 e Enrico em 2017) eu aprendi a viver “um dia de cada vez”. Desta maneira, eu não antecipo muita a tratativa de algum conflito de agenda ou de algum problema. Assim, quando for realmente a hora de tratar o tema, eu entendo quais as opções eu tenho. Claro que, por trás há uma negociação de agenda entre meu esposo e eu e uma rede de apoio que é fundamental e podemos contar… padrinhos, amigos, ajudantes e em última instância os avós, que moram em outras cidades, mas nos ajudam sempre que possível e necessário.

Além disso, seja com os colaboradores diretos ou com meus superiores, eu tenho abertura para diálogo e fazê-los entender que a família é importante pra mim (e talvez para a dinâmica familiar deles também). Um exemplo é diário. Enquanto estou na minha base, que atualmente é na cidade de Rio Verde, em Goiás, reservo um horário no final do dia que é exclusivo para as crianças, onde o celular e as reuniões ficam de lado e eu me dedico aos guris. Tem funcionado bem. Os meus colaboradores diretos brincam que “são as duas horas de sossego do dia”…

Qual seu maior sonho?

Conseguir transmitir aos meus filhos os mesmos valores que meus pais transmitiram a mim. Que eles sejam felizes acima de tudo, mas que sejam íntegros, honestos e bem sucedidos nos caminhos que escolherem para as suas vidas.

Qual sua maior conquista?

Minha atual posição profissional. Na BRF (e acredito que nas empresas com o mesmo modelo de negócio), sou a primeira mulher em posição de Diretoria na área de operações no Brasil.

Livro, filme e mulher que admira.

Livro: O milagre da manhã – Elrod,Hal

Filme: sou mais de séries, estou ansiosa pela nova temporada de La Casa de Papel

Mulher que admiro: Michelle Obama.