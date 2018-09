Nome constante na lista das mulheres mais poderosas do Brasil, Chieko Aoki é fundadora da rede de hotéis Blue Tree Towers e também faz parte do grupo Mulheres do Brasil. Para a empresária esse é o ano da mulher e as brasileiras que ocupam cargos de liderança e lutam pelos seus direitos serão exemplo para outras mulheres do mundo.

