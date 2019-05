Nossa Mulher Positiva é Cerenebeth Ferreira, de 45 anos, estilista e co-fundadora do Fashion for Better.

1. Como começou a sua carreira?

Desde muito nova eu já queria a minha independência financeira. Comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, vendendo lingerie e cosméticos para amigas no colégio. Aos 20 anos de idade assumi por 10 anos o cargo de Tesoureira de uma empresa hospitalar de grande porte enquanto cursava a faculdade de ciências contábeis. Abri o meu primeiro negócio em sociedade com uma amiga, após concluir o curso de Moda na Faculdade Santa Marcelina em 2008 . Após 2 anos segui carreira solo, criando peças exclusivas para o publico de Tel Aviv em Israel. Em 2015 me conectei com a estilista de sapatos de luxo, Francesca Giobbi, que estava lançando o projeto Fashion For Better e juntas demos continuidade e fazemos ações voltados para o empreendedorismo, capacitação de saberes manuais, comunicando sobre o consumo consciente na moda.

Como é formatado o modelo de negócios do Fashion For Better ?

Trabalho em home office e tenho parceiros prestadores de serviços. São dois modelos de negocio: pelo Fashion for Better junto com a Francesca, damos treinamentos a mulheres donas de casa, com os saberes manuais (crochê, bordados,tricô,macramê) e estes artesanatos são encaminhados às indústrias para finalização das peças que serão comercializadas nos segmentos de calçados, roupas e decoração.Desta forma damos incentivo ao empreendedorismo e empoderamento feminino. Bem como na minha marca de roupas de alfaiataria feminina que leva o meu nome – Cerenebeth Ferreira – e utilizo todo o conceito do Fashion For Better, trabalhando os 5 pilares da sustentabilidade (social,Cultural,ambiental, tecnológico e econômico).

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Não sei se posso dizer que tenha sido difícil, pois cada obstáculo pra mim foi um grande aprendizado. E são eles que me fortalecem e que me fazem acreditar que posso seguir em frente.