Nossa Mulher Positiva é Carolina Ruiz, fonoaudióloga, gerontóloga, há 20 anos trabalhando no cuidado ao idoso. Carolina nos conta como iniciou sua carreira e afirma que precisou ter foco para mostrar a que veio e fazer a diferença na sua área de atuação. Para ela, a meta de vida era evoluir profissionalmente para garantir o conforto financeiro e emocional dos pais.

1. Como começou a sua carreira?

A escolha pela área de saúde começou ainda na infância. Estudei num colégio católico que mantinha um asilo e um orfanato. Sempre que podia, escapava para ir ao asilo porque adorava ficar conversando com os velhinhos pelo maior tempo possível. Na verdade, a linha da minha profissão já estava se definindo ali. No fundo, acho que a área de saúde me escolheu, dentro dela eu escolhi a Fonoaudiologia e nesse encontro busquei oportunidades para construir minha vida profissional.

A Fonoaudiologia me traria esse contato e o cuidar dos idosos e a entrada na faculdade poderia ser relativamente rápida para eu logo começar (não queria demorar a passar no Vestibular). Meu senso de responsabilidade em relação aos meus pais também sempre foi grande e eu sabia que devia estudar e investir numa carreira na qual eu pudesse crescer para adquirir estabilidade. Na Fonoaudiologia, enxerguei possibilidades e algumas delas vinham ao encontro das minhas preferências e necessidades.

Quando eu estava prestes a me formar me dei conta de que logo seria desempregada, no lugar de estudante. Os estágios de fono não eram remunerados, pagava-se para ter a prática e não aconteciam efetivações. É um mercado difícil de ter retorno financeiro bom e na época chamei três colegas mais próximas para montar um projeto para as casas geriátricas em relação ao cuidado fonoaudiólogico do idoso. Assim fizemos. Mas talvez por falta de maturidade acabou não dando certo. Cada uma seguiu seu rumo e eu, então, fui buscar hospitais que não tinham fonoaudiologia e o Procordis, em Niterói, hoje já fechado, não tinha serviço de Fono. Na época não era visto como primordial. E pedi a eles uma oportunidade de mostrar meu trabalho sem remuneração, a princípio, e provar que a fonoaudiologia poderia fazer diferença de fato na vida daquelas pessoas. Era um hospital com muitos idosos, por ser cardiológico, e eu consegui essa vaga. Passei um ano trabalhando de graça, buscando pacientes em prontuários e aí meu trabalho foi aparecendo. Depois desse ano, um médico solicitou espontaneamente minha avaliação em um dos seus pacientes e, a partir dali, passei a cobrar porque já tinha conseguido mostrar e consolidar o que precisava e foi assim que eu comecei a minha carreira.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Avance Centro-Dia?

Sou fonoaudióloga e tenho uma empresa, a Avance Centro-Dia, que presta serviço terceirizado para dois hospitais na Zona Sul do Rio de Janeiro. Tenho funcionárias que atuam na área de fonoaudiologia hospitalar, com pacientes neurológicos (Alzheimer, Parkinson), cardiológicos e outras alterações que apareçam em idosos, acerca da deglutição, voz e linguagem. Este ano inaugurei a Avance Centro-Dia para Idosos, baseada no modelo de centro-dia europeu e que se consolida como a melhor opção para os idosos. A Avance Centro-Dia é um outro lado da atuação clinica. Lá, minha outra empresa atua na reabilitação também e representa outra abordagem de atenção ao idoso, onde nos dedicamos à prevenção de doenças do corpo de da mente, oferecendo atividades que tragam qualidade de vida, socialização e novas oportunidades à rotina dos idosos.

Foto: Carlos Will

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil da minha carreira foi o início, quando eu precisei cavar meu espaço, fazer a diferença. Era nítido na minha cabeça que eu não podia ser mais uma; eu queria, antes de abrir um consultório, ou qualquer coisa parecida, que reconhecessem meu trabalho. Todo profissional, claro, precisa cobrar proporcionalmente à responsabilidade do seu trabalho. A área de saúde tem um peso humano de cuidado, de responsabilidade civil muito grande. Lidamos com vida. Batalhei para que as pessoas me procurassem pela confiança, e não pelo valor que eu cobrava. Isso não era o principal; eu queria ter a chance de me aproximar das pessoas, de desenvolver o meu trabalho e fazer o outro entender a importância daquilo o que eu estava fazendo. Ao mesmo tempo, a vida tem um custo (contas, comida, locomoção), mas eu insisti nessa construção. No período que trabalhei sem receber foi difícil e precisei não esmorecer a meta e ter segurança que seria indubitavelmente o melhor porque tudo pesa ao contrário. Muitas pessoas largaram a fono e foram atrás de outras oportunidades.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Conciliar é difícil. Como ninguém é mulher maravilha, é extremamente importante que se tenha uma rede de apoio, que venha da própria família, ou paga. No meu caso, meus pais estão vivos e próximos, além da minha sogra e de uma pessoa que me ajuda.

Quando tive meus dois filhos fiz a opção de morar mais longe do meu trabalho para morar mais próximo aos meus pais. Uma opção que até hoje me custa um sacrifício maior, mas que me gera mais tranquilidade quando não estou com as crianças e alcanço a paz de que preciso para me debruçar no trabalho. È aquela história: para cada escolha, uma renúncia. Minha escolha para parceiro de vida foi uma pessoa que tem os mesmos valores familiares que eu. O George é extremamente importante para que tudo aconteça; os meus problemas não são só meus. São dele também. No dia que tenho compromisso de trabalho ele assume tudo sozinho facilmente. Quando preciso fazer alguma coisa e eu não dou conta ele se aproxima sem eu pedir, me apoia. A questão familiar está envolvida na minha vida como base de tudo. E é com essa rede que eu consigo conciliar a minha vida pessoal e profissional para mergulhar no que estou fazendo, seja estar com as crianças ou num compromisso de trabalho, mas esse envolver-se depende de foco. Isso impede que se sinta a sensação de desperdício de tempo e de

falta de atenção com alguma coisa. Outro ponto importante pra mim é finalizar o que tenho que fazer, a fim de isso não gerar angústia, que toma tempo e energia.

5. Qual seu maior sonho?

Meu maior sonho é envelhecer ao lado da minha família, ver meus filhos crescerem e constituírem suas próprias famílias. É conseguir passar para eles o mesmo valor que eu dou à questão familiar.

6. Qual sua maior conquista?

Minha maior conquista sem dúvida foi conseguir comprar um apartamento para os meus pais, foi ter tido a possibilidade de tirá-los de um lugar que não era bom pela dificuldade motora que meu pai tem (ele precisou amputar a perna por um câncer ósseo no joelho) e pela falta de qualidade de vida que tinham. Eles usam hoje esse outro como fonte de renda pelo aluguel. Essa conquista me marcou, ainda que tenham vindo outras, porque todo movimento de início de carreira foi voltado para isso. E poder construir a minha vida sem que os meus pais se preocupem comigo porque hoje podem alocar seus recursos para eles próprios.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Um livro que fez diferença para mim foi A morte é um dia que vale a pena viver, da Ana Claudia Quintana Arantes. É importante porque encarar de frente que tudo tem um fim faz você mudar totalmente a forma, o caminho até ele. Muita gente encara o assunto como tabu e, de maneira controversa, vive como se ela nunca fosse acontecer.

Admiro minha vó materna, D. Leonarda, pelo exemplo de resiliência e amor que ela desenvolveu. Era uma agregadora e se não tivesse algo bom e positivo para falar, calava-se. Acho que essa é a máxima da vida para qualquer ser humano.