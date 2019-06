A designer de joias capixaba, Carolina Neves quis trazer mais sentido para sua marca homônima. Para isso, ela se uniu ao Instituto Ponte, localizado na cidade de Vitória, onde nasceu, para ajudar a trazer educação de qualidade para adolescentes de famílias de baixa renda do Espirito Santo.

Como? Carol criou uma versão especial do seu colar que remete a um terço, peça best-seller de sua marca, em ouro amarelo 18k e esmeraldas, “a pedra do amor”, conta ela, em um lote único de 100 unidades, que terá a renda 100% revertida para os projetos da instituição.

A ação, intitulada Compartilhando Amor, “tem o propósito de tornar mais acessível uma joia exclusiva e ainda colaborar com uma causa de extrema importância na sociedade atual”, diz a designer. Confira a trajetória da joalheira na entrevista abaixo.

Como começou sua carreira no mercado de joias?

O fascínio pelas pedras preciosas foi herdado do meu pai e a paixão pela moda transmitida pela minha mãe desde cedo, o que facilitou a minha entrada neste mundo da joalheira de maneira natural. Enquanto cursava o segundo ano da faculdade de Administração de Empresas em Vitória, Espírito Santo, minha cidade natal, tive meu primeiro contato com o mercado de joias, e a partir daí aconteceu minha transição para a parte criativa. A abertura da minha marca foi rápida e quase que intuitiva.

Você diz que suas joias tem significado. Como é esse processo?

Busco criar joias que tenham algum significado, seja para eternizar um momento ou data, uma viagem e até mesmo demonstrar uma crença. Acho que a joia quando tem significado torna-se especial e única.

Por que decidiu se unir ao Instituto Ponte para realizar um projeto de responsabilidade social que vai proporcionar educação para adolescentes de baixa renda?

Acredito muito que quem divide soma. Poder ajudar é fazer por nós mesmos. Proporcionar esse apoio na vida de quem pode evoluir e crescer é algo muito enriquecedor. Por isso idealizamos esse projeto “Compartilhando Amor”, no qual criei uma joia exclusiva com valor mais acessível, tendo a renda total das vendas revertida para o Instituto Ponte, colaborando assim com uma causa de extrema importância na sociedade atual.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Decidir pela instabilidade do empresariado ao invés da segurança de uma carreira no mercado. Buscar inovar, ser empreendedor e trilhar meu próprio caminho é uma decisão difícil, exige coragem e muita determinação.

Como consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Difícil não? Mas quando se faz com amor e dedicação torna-se quase automático. O equilíbrio é quase impossível, mas estamos sempre em busca de evoluir.

Qual seu maior sonho?

Poder fazer a diferença no mundo. Gerar empregos, ver muita gente com minhas joias.

Qual a sua maior conquista?

Minha maior conquista é ver as pessoas usando as minhas criações. Ver nas revistas, jornais, agradar e atender pessoas que tanto admiro.

Livro, filme e mulher que admira?

Livro: Milagre da Manhã – O livro propõe uma mudança de hábitos e nova rotina, proporcionando benefícios e melhorias tanto na vida pessoal quanto na profissional, buscando evolução sempre.

Filme: Vale série? Rs Acabei em dois tempos Street food é uma série sobre comidas de rua ao redor do mundo. Amo cozinhar, amo a criação, as diferentes culturas e a superação de cada história que a série mostra.

Mulher: Minha mãe – uma mulher forte, sensível, que me ensinou a olhar sempre o lado positivo de tudo, encarar os desafios e lutar pelos meus sonhos.