Nossa Mulher Positiva é Carolina Barros fundadora da marca Kuarar que significa nascer do sol em tupi-guarani. A empreendedora morou em Boston onde estudou administração de empresas, mas foi em 2019 que resolveu tirar um sonho do papel que tinha desde pequena, trabalhar com pedras energéticas em forma de jóias. Carol uniu o belo com o íntegro e criou a Kuarar.

1. Como começou a sua carreira?

Comecei a empreender logo cedo aos 18 anos como Cake Designer depois de fazer especializações em patisserie em Londres, Chicago e Brasil. Em 2015, fechei meu atelier para estudar administração de negócios em Boston. Sempre tive uma ligação forte com energia, e chegando no Brasil em 2017 me aprofundei em cursos como terapia prânica, Litoterapia, e meditação. Nesses cursos tive alguns insights e foi a partir dai que nasceu a Kuarar, marca de jóias energéticas e de objetos energizados para design de interiores.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Kuarar ?

A Kuarar que significa nascer do sol em TUPI-GUARANI, é uma marca que já nasceu consciente e que desde o começo está aliada ao espírito responsável e transparente. As embalagens que estão sendo desenvolvidas pela Saissu com parcerias colaborativas com artesãos indígenas no Amazonas e ONGs em São Paulo, usarão somente materiais de origem sustentáveis. Nossas pedras brutas são provenientes de minerações do sul de Minas Gerais e das Serras Gaúchas. O Brasil é maravilhoso e os cristais são o DNA da nossa terra. E espero passar essa mensagem através das meu trabalho. É muito inspirador e gratificante poder criar peças onde o belo está alinhado ao íntegro, ainda mais quando essa beleza vem do nosso país.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi o momento entre 2017, quando cheguei ao Brasil, até chegar na Kuarar. Exigiu muita reflexão até encontrar algo que tivesse propósito.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Com a ajuda das pedras energéticas(litoterapia), Yoga, meditação e resiliência.

5. Qual o seu maior sonho?

Que a Kuarar atue cada vez mais na sustentabilidade social, econômica e ambiental.

6. Qual a sua maior conquista?

Ter chegado até a Kuarar, e estar criando uma linha de jóias com propósito.

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro: O poder da Kabbalah, livro de cabeceira

Filme: Difícil escolher um, o ultimo que assisti. Dor e Glória do Almodóvar

Mulher que admira: A Dama de Ferro, Margaret Thatcher por sua obstinação