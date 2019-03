Nossa Mulher Positiva de hoje é a Carina Gewerc, sócia fundadora do Trinks, aplicativo para localização e agendamento online em salões de beleza e barbearias que conta hoje com mais de 27.000 estabelecimentos de beleza e já virou tendência em todo o Brasil. Apaixonada por inovação e pelo que faz, também se dedica ao estudo da Logosofia, ciência que tem como um de seus objetivos o aperfeiçoamento e a superação individual através do conhecimento de si mesmo e da realização de um processo de evolução consciente, onde encontra elementos para viver uma vida mais equilibrada e feliz.

Como começou a sua carreira?

Sou sócia de uma empresa de consultoria e desenvolvimento de sistemas que desenvolve sistemas sob demanda para grandes empresas a 25 anos. Alguns de nossos clientes ao longo desses anos foram empresas de telefonia, petróleo e educação. Desenvolver sistemas é uma paixão, ver que o produto que estamos criando vai ajudar o dia a dia das pessoas de alguma forma inteligente me deixa muito realizada. Sou formada em Tecnologia da Informação pela PUC e Pós Graduada em Gestão da Tecnologia e da Informação pela FGV. Comecei como estagiaria na área de desenvolvimento de sistemas de uma companhia de seguros onde conheci minha sócia, Maria Beatriz A.G. Monteiro, que era a minha chefe na época. Eu tinha 18 anos e ela 23. Trabalhamos lá por 5 anos, antes de montarmos nossa empresa que durante muitos anos foi uma consultoria em TI prestando serviços para terceiros. Até que pelo ano de 2012, já estávamos buscando algum nicho para desenvolvermos algum produto próprio, na nuvem, para atender pequenas e medias empresas e fui para um congresso de Logosofia em Goiânia. Sou do Rio de Janeiro e não tinha tido tempo de fazer as unhas, fui buscar um salão na internet próximo ao hotel que pudesse me atender e tive muita dificuldade. Foi a partir daí que surgiu a idéia do Trinks. Por que não uma plataforma onde eu pudesse encontrar salões próximos a mim, ver serviços, profissionais, preços, promoções, fotos, avaliações, horários disponíveis e que eu pudesse agendar diretamente por essa plataforma, 24 horas por dia, sem precisar utilizar o telefone? Retornei para o Rio após o congresso, passei a ideia que teve pronta aceitação dos meus sócios, e desde então estamos trabalhando intensamente nesse projeto que tem tido uma adesão fantástica, tanto pelos salões como pelos clientes que buscam e agendam serviços de beleza.

Como é formatado o modelo de negócios do Trinks?

Para o cliente final o Trinks é um aplicativo e site gratuito para localização e agendamento online de salões de beleza, barbearias, clinicas de estética e Spas. Para os estabelecimentos, além de ser um excelente canal de divulgação e aquisição de novos clientes, ele é um sistema de gestão online completo contendo financeiro, SMS/e-mail marketing, lembrete de agendamento, programa de fidelidade, pesquisa de satisfação, integração com maquininha de pagamento, emissão de notas fiscais de produtos e de serviços já com a opção de emissão de acordo com a lei do salão parceiro, app exclusivo e funcionalidades para a gestão das unidades de uma rede, e agora estamos lançando nova versão com a possibilidade do cliente já deixar pago o serviço que agendou. Os estabelecimentos de beleza fazem uma assinatura no Trinks que varia de acordo com o número de profissionais que realizam serviços no estabelecimento. A idéia é democratizar a tecnologia, permitir que desde pequenos a grandes negócios de beleza tenham acesso ao que há de mais top a um custo bem acessível e de uma forma simples e muito fácil de usar. Atualmente o Trinks tem uma base de 27.000 estabelecimentos cadastrados em todo o Brasil e 500.000 usuários realizando seus agendamentos, atendendo a grandes redes como Spa das Sobrancelhas, Doctor Feet, Confraria da Barba, Esmalteria Nacional entre outros. No final do ano passado fomos convidados pelo Google para o lançamento do ‘Reserve pelo Google’ no Brasil. O estabelecimento é localizado pela página do Google e sem sair do Google o cliente consegue ver preços, profissionais, serviços e fazer o agendamento que cai direto na agenda dele do Trinks.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O mais difícil foi o começo do Trinks. Apesar de eu saber que era um caminho sem volta em termos do que seria a tecnologia no futuro, transformar o mercado, criar uma nova cultura, mudar a forma que as coisas são feitas até que uma quantidade considerável de pessoas perceba que essa nova forma é viável e muito melhor, não é fácil. Pude ver de perto como as pessoas são resistentes a mudanças, querem alcançar outros resultados, mas fazendo tudo da mesma forma. Ouvi muito: agendamento online aqui não funciona, preciso manter a minha agenda de papel pois meus funcionários não sabem usar computador, meus clientes tem idade e gostam de ligar, não quero colocar os preços dos meus serviços na internet pois meus concorrentes vão ver, não quero que os clientes avaliem meu estabelecimento pois pode ter gente que fale mal de mim por má intenção e todos vão ver. O desafio foi encontrar os “early adopters”, quem quer experimentar o novo, tem uma visão do futuro e quer inovar no seu negócio. Uma característica minha é a paciência e persistência, um “não” não é uma resposta que aceito com facilidade, procuro entender as resistências e penso em alternativas para todas as objeções. Hoje a grande alegria é ver que o nosso maior canal de divulgação são os próprios clientes. É o boca a boca, tanto de salões que indicam salões como clientes que frequentam os salões e pedem para que os salões que frequentam passem a usar o Trinks.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Isso não é tarefa fácil, mas como mencionei anteriormente sou estudante de Logosofia. A Logosofia é uma ciência que me ensina a viver a vida de uma forma mais consciente. Atenta ao que ocorre dentro e fora de mim, de forma que eu possa me conhecer e transforme a minha vida num belo campo experimental. Aproveitando todos os momentos que eu vivo como uma oportunidade de aprendizagem para me tornar uma pessoa melhor e útil para os meus semelhantes. Então em todos os papeis que eu desempenho, como mãe, filha, esposa, empresária, amiga, e tantos outros eu tenho presente que eu sou um espirito em evolução, que quer aprender, saber, ser feliz e ajudar os outros a alcançarem a felicidade, cultivando valores, e conhecendo meus defeitos que posso e devo corrigir. São novos conceitos que quando verdadeiramente assimilados, permitem viver a vida de uma forma mais elevada, alegre e equilibrada.

Qual o seu maior sonho?

Em relação a minha vida profissional, é deixar todos os estabelecimentos de beleza do Brasil (para começar) e todos os clientes de seus estabelecimentos, nos Trinks .

Sonho com um mundo melhor, mais pacifico, mais justo, mais feliz, para mim, para todos, para as gerações futuras, mas sei que as transformações que eu quero ver no mundo precisam começar por mim mesma. Por isso, meu sonho é ser uma pessoa melhor a cada dia, mesmo que o impacto que isso cause, seja pequeno, quero saber que de alguma forma estou sendo útil, fazendo o bem e trabalhando nessa direção.

Qual a sua maior conquista?

Minha família com certeza é uma delas. Sou casada a 30 anos, meu marido é meu sócio, temos dois filhos que atualmente tem 25 e 26 anos que estão percorrendo um belo caminho em suas vidas e que me fazem muito feliz.

Amigos, trabalho, estudo também são valiosas conquistas. Adoro aprender e tenho muita gratidão por cada porção de bem que a vida me proporciona.

Livro, filme e mulher que admira

Livro: O Senhor de Sandra, de Carlos Bernardo Gonzalez Pecotche – é um romance que trata de relacionamentos, convivência, superação e evolução como partes do nosso dia a dia, na formação de uma nova cultura para a humanidade.

Filme: vou mencionar uma série que adorei – MERLI, trata de um professor de filosofia que dá aula para adolescentes, promovendo questionamentos super interessantes sobre a vida.

Mulher: admiro muitas mulheres famosas e muitas que estão ao meu redor, mas vou mencionar duas, Judith – minha mãe e Myriam – minha sogra. Sei que é meio clichê, mas elas realmente são mulheres inspiradoras, não só para mim, mas para todos que as conhecem pela forma sabia que conduzem suas vidas e trabalham pelo bem da humanidade.